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Bartın'da karbonmonoksit zehirlenmesi! Anne ve 3 çocuğu ölümden döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 17:42 | Son Güncelleme

Bartın’da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve 3 çocuğu tedavi altına alındı. Çocuklardan 2’sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bartın'da karbonmonoksit zehirlenmesi! Anne ve 3 çocuğu ölümden döndü

Edinilen bilgilere göre, Çayır köyünde yaşayan Müyesser Güngör (41) çocukları Aden Damla Güngör (6), Şevval Güngör (8) ve Emine Güngör (11) ile birlikte evde uyudukları sırada, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Anne ve çocuklarından haber alamayan yakınlarının evde baygın halde bulduğu anne ve 3 çocuğu Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Anne ve 3 çocuğunun tedavi altına alındıkları, çocuklardan Şevval ile Emine’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
bartın karbonmonoksit zehirlenme

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