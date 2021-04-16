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  4. Bartın'da korkunç kaza! Otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 1 yaralı

Bartın'da korkunç kaza! Otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 1 yaralı

16.04.2021 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın Kozcağız karayolunda otomobil ve panelvan minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Bartın'da korkunç kaza! Otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, Bartın Kozcağız karayolunun Budakdüzü mevkiinde meydana geldi. Avni Demirel'nin (47) kullandığı otomobille karşı şeritten gelen Seçkin Karduz (34) yönetimindeki marka panelvan minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobil motor kısmından ikiye bölündü. Çarpışmanın şiddetiyle araçtan fırlayan otomobil sürücüsü Avni Demirel'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan panelvan minibüs sürücüsü Seçkin Karduz ise 112 ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bartın-Kozcağız karayolunda kaza nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlanırken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bartın

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