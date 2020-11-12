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Bartın'da koronavirüs hastalarına bileklik uygulaması başlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2020 22:30 | Son Güncelleme

Bartın Valiliği, koronavirüs hastaları ve temaslıların takibi için barkotlu hasta bilekliği uygulamasının başlatıldığını bildirdi.

Bartın'da koronavirüs hastalarına bileklik uygulaması başlatıldı

İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni kararlar aldı. Kurul, filyasyon çalışmalarıyla pozitif vaka ve temaslıların takibine katlı sağlamak amacıyla Sağlık Müdürlüğü'nce bu kişilere barkodlu hasta bilekliği takılmasına karar verdi.

Bu hastaların izolasyon süreci içinde çıkartmamaları ve evde karantinada kalanları denetlemeye gelen ekiplerin bu bilekliklerle kontrol yapmasına, bilekliği çıkartanlar hakkında adli ve idari yaptırımların yanı sıra karantina yurduna yerleştirilmesi kararı aldı.

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Ayrıca kolunda bileklik olduğu halde izolasyon kurallarını ihlal ederek dışarıda alışveriş talep eden bu kişilere hiçbir surette mal ve hizmet sunulmaması, bu kişilere hizmet sunan işletmeler hakkında da idari ve adli işlemlerin başlatılmasına karar verildi. (DHA)

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