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Bartın'da koronavirüs tedavisi gören hasta kalmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2020 23:55 | Son Güncelleme

Bartın Valiliği, pandemi hastanesinde koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla tedavi gören hasta kalmadığını açıkladı.

Bartın'da koronavirüs tedavisi gören hasta kalmadı

Bartın Valiliği'nden yapılan açıklamada, koronavirüs nedeniyle 4 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilerek, "Bu saat itibarıyla, ilimiz pandemi hastanesinde Kovid-19 tanısı ile tedavi gören hastamız kalmamıştır. 14 Mart tarihinden bu yana hastanede tedavi altında alınan toplam 135 vakadan 4’ü vefat etmiş, 131 hastamız da sıhhatle taburcu edilmiştir" denildi.

Valilik, 'kontrollü sosyal hayat' konusunda da uyarıda bulunarak, şu açıklamaya yer verdi:

"Kontrollü sosyal hayat olarak nitelendirilen bu yeni dönemde, salgınla mücadelenin temel stratejisi, yasaklarla koruma değil, kişilerin kendilerini korumalarıdır. Rehavete kapılmadan ve şu 3 kavramı yeni hayatımıza rehber edinerek inşallah başarmaya devam edeceğiz. Maske, mesafe, hijyen. Lütfen kurallara uyalım, kendimizi ve sevdiklerimizi koruyalım. Kendimizi ve başkalarını tehlikeye atmanın maddi ve manevi sonuçları olduğunu unutmayalım."

(DHA)

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