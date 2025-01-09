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  4. Bartın’da kurye skandalı! Önce kaskını fırlattı sonra saldırdı! Akılalmaz görüntü…

Bartın’da kurye skandalı! Önce kaskını fırlattı sonra saldırdı! Akılalmaz görüntü…

09.01.2025 11:54
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09.01.2025 11:54
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Kuryelerle ilgili trafikte yaşanan sorunlarla ilgili şikayetler giderek artarken Bartın’dan gelen bir görüntü infial yarattı. Trafikte kendisine arkadan çarpan bir sürücüye önce kaskını fırlattı ardından da yumrukla saldırdı. Korkudan kaçan sürücüyü ise daha sonra takip etmeye başladı. İşte o anlar…

Bartın'da öfkelenen kurye kendisine çarpan araca kaskını fırlattı. Edinilen bilgiye göre Bartın'da bir motosikletli kuryeye, arkasından otomobil çarptı. Yol boyunca kendisini tahrik eden sürücüye sinirlenen kurye, önce kendisini çarpan aracın camına doğru kaskını fırlattı. Hızını alamayan kurye, bu kez ise sürücüye saldırarak darp etmek istedi.

Çevredeki bir vatandaş kuryeyi tutarak, kavgayı ayırdı. O anlar ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Kurye Bartın kask kaza saldırı
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