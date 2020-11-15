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Bartın'da lokomotif görünümlü traktör, gelin arabası oldu

15.11.2020 08:11 | Son Güncelleme:
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Bartın'da lokomotif görünümlü traktör, gelin arabası oldu

Bartın'ın Kurucaşile ilçesine bağlı Meydan Köyü Muhtarı Sefer Demir tarafından satın alınan lokomotif görünümlü traktör, dünya evine giren Bahri ve Selda Özalp çiftinin gelin arabası oldu. Düğüne katılan az sayıdaki davetli, nikah işleminin ardından ilginç gelin arası ile selfie çekti.

Kurucaşile ilçesine bağlı Meydan Köyü Muhtarı Sefer Demir (55), iki hafta önce bir belediyenin satışa çıkardığı lokomotif görünümlü traktörü satın aldı. Sefer Demir’in satın aldığı ilginç görünümlü traktör köyde ilgi odağı olurken, evlilik hazırlığı yapan genç bir çift, bu aracı düğün arabası olarak kullanmak istedi. Bahri ve Selda Özalp çifti, isteklerinin kabul edilmesiyle lokomotif görünümlü traktörü gelin arabası gibi süsledi.
Hazırlıklar tamamlandığında damat Bahri Özalp, lokomotif görünümlü traktör ile siren çalarak, köydeki gelinin baba evinin önüne geldi. Görenlerin şaşkınlık yaşadığı traktörün arka koltuklarına oturan Özalp çifti, köy meydanında yapılan nikah alanına kadar köylüleri selamlayarak gitti. Traktörle nikah masasının yanına kadar gelen çift, düğüne katılan az sayıdaki davetlinin şahitliğinde evlendi. Davetliler, nikah işleminin ardından lokomotif görünümlü traktör ile selfie çekti.

'BİZİM İÇİN GÜZEL BİR ANI OLDU'

Bahri Özalp (39), "Köy muhtarımızın satın aldığı tren görünümlü traktörü görünce değişiklik olması için muhtarımızdan rica ettik. O da bizi kırmadı, tren görünümlü traktörü süsleyerek, bizim gelin arabamız oldu. Çok mutluyuz. Değişik bir durum oldu. Bu da bizim için güzel bir anı olmuş oldu" dedi.
Muhtar Sefer Demir ise böyle bir traktöre sahip olmayı yıllardır hayal ettiğini belirterek, "En sonunda bu traktörü aldık. İlk kez de bir düğünde kullanmış olduk. Burada hobi olarak köyümüzün hizmetine ücretsiz olarak sunacağız. Köyümüzde bulunan Gölderesi Şelalesi ve deniz kenarına yaz aylarında römorklara bindirerek, ücretsiz olarak hizmete sunacağız. Bunu gören vatandaşlar şaşırıyorlar. Sonuçta tren yolu istemiyor, karadan ilerliyor" diye konuştu.

(DHA)

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