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Bartın'da neden savaş uçakları uçuyor? Valilik açıkladı

10.03.2021 21:54 | Son Güncelleme:
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Bartın'da neden savaş uçakları uçuyor? Valilik açıkladı

Bartın Valiliği savaş uçakları ile ilgili duyuru yaptı. Bartınlılara savaş uçaklarından korkmamaları için ön bilgi verildi. Bartın’da görülen savaş uçaklarından dolayı tedirginlik yaşayan Bartın halkının beklediği açıklama valilikten geldi. İşte, Bartın’da uçan savaş uçaklarının nedeni!

Bartın Valiliği, Bartın halkına uyarıda bulundu. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yapacağı test uçuşları nedeni ile vatandaşların paniğe kapılmaması için ön bilgi verildi. Hava Kuvvetlerinin gerçekleştireceği faaliyet hakkında Bartın Valiliği açıklama yaptı. İşte, Bartın’daki savaş uçakları hakkında açıklama!

BARTIN VALİLİĞİ'NDEN SAVAŞ UÇAĞI AÇIKLAMASI

Bartın Valiliği, 10-12 Mart tarihleri arasında yapılacak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları ile planlı uçuşlar hakkında şu açıklamayı yaptı:

"İlimiz semalarında 10-12 Mart tarihleri arasında Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait savaş uçakları ile planlı uçuşlar kapsamında 'Ses Üstü Test Uçuşları' gerçekleştirileceği bildirilmiştir.

Yapılacak uçuşlar, hava kuvvetleri komutanlığının ses hızının üzerinde planlı test uçuş faaliyetleri olup, hava durumunun müsait olması halinde söz konusu uçuşların belirtilen günlerde 11.00-17.00 saatleri arasında yapılacağı bildirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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