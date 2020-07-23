Bartın'da özel bakım merkezindeki hastalara kötü muamele iddiasında 4 kişi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, kent merkezinde faaliyet gösteren ve şizofreni hastalarının bakımının yapıldığı özel bir bakım merkezinde personelin hastalara kötü muamele yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında merkezdeki güvenlik kameraları incelemeye alındı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

İncelemede hastalara kötü muamelede bulundukları belirlenen 4 personel gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi, "hastalara kötü muamele" suçundan nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. (AA)

