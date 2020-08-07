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Bartın'da plajlara kapasite sınırı getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2020 22:20 | Son Güncelleme

Bartın Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında plajların kapasitelerinin belirlenerek üzerinde kişi alınmamasına karar verdi.

Bartın'da plajlara kapasite sınırı getirildi

Bartın Valiliği İl Hıfzıssıhha Meclisi, koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındığını açıkladı.

Koronavirüs ile mücadelede sosyal izolasyonu sağlamak ve virüsün yayılımına engel olmak amacıyla, plajlarda kalabalık oluşmasını engellemek için tüm plajların kapasitelerinin belirlenmesi, bunu belirten tabelalar konulmasına, belirlenen kapasite dışında kişilerin plaja girişine izin verilmemesine karar verildi.

Bartın Valiliği ayrıca, Kovid-19 tedbirlerinin ihlallerinin ihbar edilmesi için 'Alo 179' şikayet ve ihbar hattının kurulduğunu açıkladı.

(DHA)

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