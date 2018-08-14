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Bartın'da sahte hoca suçüstü yakalandı! Kaynanalar için tatlı dil muskası bile yazmış!

YAŞAM HABERLERİ  | 14.08.2018 17:48 | Son Güncelleme

Bartın'da, kendisini imam olarak tanıtan R.K., güvenini kazandığı kadına parkta muska verirken, polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan R.K.'nin, daha önce cezaevinde yattığı, 'nikah kıymak' ve 'insanların dini duygularıyla oynamak'tan hakkında adli makamlarca işlem yapıldığı tespit edildi. Muska yazdıran kadın, polislerin baskını sırasında, "Bu şahıs hoca, aman çarpılırsınız, aman dokunmayın." şeklindeki tavrı dikkatlerden kaçmadı.

Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendisini 'İmamım' diye tanıtan R.K.'nin, irtibata geçtiği kişilerin dini duygularını kullanarak, muska yazdığını tespit etti. Harekete geçen ekipler, R.K.'yi Kırtepe Mahallesi'ndeki parkta, daha önce güvenini kazandığı kadına muska verdiği sırada yakaladı

"AMAN ÇARPILIRSINIZ, AMAN DOKUNMAYIN"

Muska yazdıran kadın, polislerin baskını sırasında, "Bu şahıs hoca, aman çarpılırsınız, aman dokunmayın. Benim kaynanam çok yaşlı. Huzursuzluk verdiği için bana kötü konuşuyordu. Ben de onun tatlı dille bana yaklaşması için hocaya 2 adet muska yazdırdım" dedi.

KAYNANA İLE İYİ GEÇİNME MUSKASI

Sözde muskanın yazılı olduğu kağıdı bal veya reçel ile ıslatarak, kaynanasına yedireceğini, ikinci muskayı da sürahiye atıp, 3 gün beklettikten sonra kayınvalidesine içereceğini belirten kadın, eşinin annesiyle bu sayede iyi geçineceklerini öne sürdü.

EMNİYETTEKİ SORGUSU SÜRÜYOR

Polis ekipleri, gözaltına aldığı R.K.'yi polis merkezine götürdü. R.K.'nin, 'tekke ve zaviyelerle türbelerin seddine ve türbedarlık ile birtakım unvanların men ve ilgasına muhalefet'ten cezaevinde yattığı, 'nikah kıymak' ve 'insanların dini duygularıyla oynamak'tan hakkında adli makamlarca işlem yapıldığı tespit edildi. R.K.'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü belirtildi. Öte yandan polislerin yaptığı baskın, çay bahçesinin güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

MÜFTÜ GÜNDÜZ: BUNLARIN TEMELİNDE MENFAAT VE PARA VAR

Konuyla ilgili açıklama yapan Bartın İl Müftüsü Mahmut Gündüz, bazı kişilerin zaman zaman sıkıntıları olduğunda bu tarz arayışlar içine girdiğini söyledi.

Gündüz, "'Sihir yok' demek, doğru değil; çünkü Kur'an'da da atıf yapılıyor. Allah, 'Felak' ve 'Nas' surelerinde bu tür şeyler yaşandığında Allah'a sığınmamızı istiyor bizden. Yapılan bu büyüler, çok büyük günahlar arasında, inananların da büyük günah işlediği hadislerde geçiyor. 'Sihir' diye bir şey var. Sihrin dışında bir de böyle gelecekten haber veren, rızkın bollaşmasını temin eden, hastalıklara şifa olduğunu iddia eden bir kısım insanlar var. Bunların hiçbir hikmeti yok. Bunların temelinde menfaat var, para var. İnsanların bu tür şeylere itibar etmemelerini önemsiyorum. Dini anlamda zayıf olan imanları zayıf olanları hedef alıyorlar. İmanı sağlam olanlar, böyle bir şeye itibar etmiyorlar. Sıkıntılı vatandaşlar yardımını Allah'tan istesinler, bir kulun diğer bir kula bu konuda yardımı olamaz" diye konuştu. (DHA)

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Hapisten kurtulma muskası yaz kesin çıkarsın : )
Dimimizde büyü yapan ve yaptıran küfre girer .Hala adı hoca kendi kafir bu sosuzlara giden beyinsiz insanlara ne demeli.Allah insana akıl ve irade vermiş sıkıntın derdin varsa kaldır ellerini rabbinden iste .Dinimizde büyü kesinlikle yasaktır.Söyleyen yalancı üçkağitçıdır.
Bu işlerde dolgun ücret, ballı börek ve gariban eti olmasa ülkeyi alt üst etsen gönüllü iki imam, bir tarikat, yarım hoca, çeyrek müezzin bulamazsın, denemesi bedava
muska yaptıranların hiç suçu yok sanki asıl onları hapse atacaksın..
Eğitimsiz insanın müracaat edeceği sistem.
Büyü, muska, cin, şeytan, v.s diye birşey yoktur, bu kadar müslüman aleminde üfürüğü kuvvetli bir sürü hoca var, hadi israili yok etsinler, abd yi yok etsinler, şimdiye bu dedikleriniz olsaydı israil ve abd haritadan silinmişti, doğru mu ?
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