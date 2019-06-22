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Bartın'da sel sularına kapılarak hayatını kaybeden İsa Akgün toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2019 16:22 | Son Güncelleme

Bartın'da iki gün önce annesinin elinden sel sularına kapılarak yaşamını yitiren 11 yaşındaki İsa Akgün gözyaşları arasında toprağa verildi. İşitme engelli anne Gülümser Akgün, çocuğunu son yolculuğuna tabutunun önünde öpücükle ve el sallayarak veda etti. Anne uzun süre tabutu tutarak, cenaze aracına konulmasını istemedi.

Bartın'da sel sularına kapılarak hayatını kaybeden İsa Akgün toprağa verildi

Hasankadı Beldesi'nde iki gün önce meydana gelen şiddetli yağışın ardından işitme engelli ve konuşamayan annesi Gülümser Akgün tarafından Kuran kursu çıkışı eve götürülen İsa Akgün köprüden geçtikleri sırada sel sularına kapıldı. Çocuğun 12 saat sonra kaybolduğu yerden yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Akbaş Köyü'ne bağlı Fırdan Mahallesi'ndeki derede çamura saplanmış cesedi bulundu.

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Hasankadı İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi olan İsa Akgün'ün sabah saatlerinde Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morgundan alınan cenazesi beldeye bağlı Gökçedere Mahallesi'ndeki evinin önünü getirildi. Evinin önünde helallik alındığı sırada oğlu gözlerinin önünde sel sularına kapılan anne Gülümser Akgün, çocuğunun tabutuna el sallayarak öpücük gönderdi.

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Yaşamını yitiren İsa Akgün'ün annesi Gülümser ve ablası Yıldız Akgün tabuta sarılarak ağıt yaktılar. Tabutun alınıp camiye götürülmek istendiği sırada anne ve ablası tabutu bırakmak istemedi. Baba Ali Akgün ise ayakta durmakta zorlandı. Yürekleri dağlayan anda tabut vatandaşlar tarafından alınarak cenaze arabasına konuldu. Cenaze daha sonra Hasankadı merkezdeki Şabankadı Camii'ne getirildi. Cenaze namazına Bartın Valisi Sinan Güner, Emniyet Müdürü Ogün Vural, Hasankadı Belediye Başkanı Şeref Emiroğlu ve yakınları katıldı.

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Kılınan cenaze namazının ardından İsa Akgün'ün cenazesi Gökçedere Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına gözyaşları arasında toprağa verildi.

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(DHA-İHA)


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