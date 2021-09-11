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  4. Bartın'da taziye evinde balkon çöktü: 13 yaralı

Bartın'da taziye evinde balkon çöktü: 13 yaralı

11.09.2021 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Bağdatlı köyünde taziye evinde balkonun çökmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

Bartın'da taziye evinde balkon çöktü: 13 yaralı

İlçeye bağlı Bağdatlı köyünde dün kalp krizi geçiren Muharrem Can (47) hayatını kaybetti. Bugün sabah saatlerinde taziye için gelenler evde toplandı.

YARALILARIN ÜZERİNE YEMEK KAZANI DEVRİLDİ

İki katlı ahşap evin 3 metre yüksekliğindeki balkonu, taziyeye gelenler üzerinde otururken çöktü, 13 kişi yaralandı. Yaralılardan 2’sinin üzerine yemek kazanının devrilmesi sonucu vücutlarında yanıklar oluştuğu belirtildi.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

İhbar üzerine köye sağlık ekipleri ve UMKE sevk edildi. Ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (DHA)

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Bartın
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