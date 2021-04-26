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  4. Bartın'da vatandaşın dili boğazına kaçan çocuğu kurtarışı böyle görüntülendi

Bartın'da vatandaşın dili boğazına kaçan çocuğu kurtarışı böyle görüntülendi

26.04.2021 00:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın'da market arabasıyla oynadığı sırada düştükten sonra dili boğazına kaçan 6 yaşındaki Ege Tahtasızı, Güçlü Ocakçı (47) müdahalede bulunarak kurtardı. O anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Olay, öğle saatlerinde Okulak Mahallesinde meydana geldi. Evin önünde arkadaşlarıyla birlikte oynayan Ege Tahtasız, market arabasını sürmeye başladı.

OLDUĞU YERDE ZIPLAMAYA BAŞLADI

Bir anda yere düşen Ege Tahtasız, ayağa kalktı. Dili boğazına kaçan küçük çocuk olduğu yerde zıplamaya başladı. Bu sırada mali müşavir olan eşinin iş yerinde bulunan Bartın Belediyesinde görevli memur Güçlü Ocakçı, küçük çocuğu görerek dışarıya çıktı.

GÜVENLİK KAMERASI TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ

Ege Tahtasız, Güçlü Ocakçıya doğru koştu. Güçlü Ocakçı çocuğa ilk müdahalede bulunarak parmaklarıyla dilini boğazından çıkardı. Küçük çocuk annesi tarafından hastaneye götürülürken, tedavisinin ardından taburcu edildi. Yaşanan olay iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

"BENİM İÇİN UNUTULMAYACAK OLAY"

Güçlü Ocakçı çok büyük korku yaşadığını belirterek, "Eşimin iş yerinde oturduğum sırada camdan dışarıya doğru bakıyordum. Komşumuzun çocuğu olan Egenin düştüğünü fark ettim. Sonra koşarak büroya doğru geldiğini görünce dışarıya çıktım, bana sarıldı. Ben o anda ne olduğunu anlayamadım. Bize belediyede verilen ilk yardım müdahalesi aklıma geldi. Sonra çocuğun morardığını görünce, parmaklarımı ağzına soktuğumda dilini çıkarmayı başardım. Bu benim için unutulmayacak bir olay, bir hayat kurtardık. Ama ilk yardımında önemini bir kez daha anlamış olduk" dedi. (DHA)


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