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Bartın'da yavru ayı köpeklerin saldırısına uğradı

18.06.2021 18:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın'ın Ulus ilçesinde, köpeklerin saldırısına uğrayan yavru ayı, yoldan geçen otomobildekiler tarafından kurtarıldı. Kontrolleri yapılan yavru ayı doğaya salındı.

Bartın'da yavru ayı köpeklerin saldırısına uğradı

Ulus'a bağlı Güneyören Köyü'nde yaşayan Turhan Taşçı (34), otomobille ilerlediği sırada yol kenarında köpeklerin 3 aylık boz ayıya saldırdığını gördü. Otomobilden inen Taşçı, köpekleri kovalayarak, yavru ayıyı otomobilin bagajına yerleştirdi. Taşçı yavru ayıyı 10 kilometre uzaklıktaki Ulus Jandarma Komutanlığına getirdi. Jandarma, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Veteriner hekim Tolga Kandıralı tarafından ilk kontrolü yapılan 3 aylık dişi boz ayının sağlık durumunu iyi olduğu tespit edildi. Özel kafese yerleştirilen yavru ayı daha sonra ekipler tarafından doğaya salındı.

BARTİN

Köyden otomobille ilçeye geldiğini söyleyen Turhan Taşçı, “Amcamın oğlu ile otomobille giderken, yolun kenarında köpekler bir şeyi sıkıştırmış ısırıyorlardı. Bizde hemen arabadan indik. Köpekler bize doğru saldırmaya başlayınca bizde köpekleri kovduk. Daha sonra bir baktık orada yavru ayı vardı. Yavru ayı bize doğru koşturmaya başladı. Yavru ayı sanki ‘beni kurtarın der gibi’ bize doğru koşturmaya başladı. Bizde yavru ayıyı otomobilin bagajına koyarak, jandarmaya getirdik. Bir can kurtarmış olduk" dedi.

3 aylık dişi boz ayının sağlık durumunu iyi olduğunu belirten Veteriner Hekim Tolga Kandıralı, “Ayının sağlık durumu çok iyi, genel kontrollerini yaptık. Kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın köpeklerini kesinlikle salıvermemelerini istiyoruz" diye konuştu. (DHA)

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