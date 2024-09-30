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  4. Bartın'daki çöp görüntüleri bakanlığı harekete geçirdi: Yola döküldü, inceleme başlatıldı

Bartın'daki çöp görüntüleri bakanlığı harekete geçirdi: Yola döküldü, inceleme başlatıldı

30.09.2024 15:36
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30.09.2024 15:36
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Bartın'da yoldaki çöp görüntüleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını harekete geçirdi. Vahşi depolama alanı dolunca çöpler Bartın Irmağı kenarındaki depolama alanına giden yola dökülmeye başladı. Bakanlık yetkilileri olay yerine geldi, inceleme başlatıldı.

Karasu köyü Boğaz mevkisinde 60 yıl önce taş ocağı olarak açılan çukur, sonrasında çöp depolama alanı oldu. Bartın genelindeki 8 belediye ve İl Özel İdaresi tarafından çöplerin bırakıldığı depolama alanı tamamen doldu. Bunun üzerine çöpler, depolama alanına giden, Bartın Irmağı’nın yanından geçen yolun kenarına bırakılmaya başlandı.

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BAKANLIK İNCELEME BAŞLATTI

Yolun 800 metrelik kısmı çöplerle kaplandı. Çöplerin, yağmur sularıyla ırmağa karışma riski üzerine, bölge halkı ihbarda bulundu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri alana gelip, inceleme başlattı.

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Yol üzerine biriken çöplerin iş makinesiyle temizlenmesi için çalışma yapıldı.

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Vahşi depolama alanı ve yol üzerinde atılan çöpler havadan dronla görüntülendi.

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"GEREKLİ İŞLEMLER YAPILACAK"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bakanlığımız Bartın İl Müdürlüğü ekiplerimizce, şehir merkezine 9 kilometre uzaklıktaki İnkumu Vahşi Çöp Döküm Sahası'na giden yola hafta sonu tonlarca çöp döküldüğü tespit edilmiştir. Konuyla ilgili Bakanlığımızca inceleme başlatılmış çöplerin hangi kurum veya kişiler tarafından döküldüğü araştırılırken, tespitin yapılmasıyla çevreyi kirletenler hakkında Çevre Kanununa istinaden gerekli işlem yapılacaktır."

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(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Bartın çöp
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