HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bartın’daki faciadan çok acı görüntü! Babasından gelen güzel haberi bekleyen genç: ‘Ben bu acıya dayanamam…’

Bartın’daki faciadan çok acı görüntü! Babasından gelen güzel haberi bekleyen genç: ‘Ben bu acıya dayanamam…’

15.10.2022 09:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın’daki maden faciasında yürek yakan görüntüler devam ediyor. Madendeki patlamada mahsur kalan babasından iyi bir haber bekleyen gencin görüntüleri yürek yaktı. Babasından gelecek müjdeli haberi bekleyen gencin 15-20 saniyelik bir görüntüsünde kısa bir yürüyüşün ardından madenci olduğu anlaşılan bir kişiye sarılarak ‘ben bu acıya dayanamam’ sözleri sonrası gözyaşı döktüğü görülüyor.

Bartın’daki faciadan çok acı görüntü! Babasından gelen güzel haberi bekleyen genç: ‘Ben bu acıya dayanamam…’

Bartın’daki maden ocağında yaşanan patlama sonrası gelen görüntüler tüm Türkiye’yi ağlatmaya devam ediyor. Patlama sonrası ailelerin akın ettiği olay yerinde yakınları için endişelenen vatandaşlar, içeriden gelecek güzel haberi umutla bekliyor. Sosyal medyada ortaya çıkan son görüntüde patlamanın ardından babasını bekleyen bir gencin yaşadığı acı dolu anlar yürekleri yaktı.

Maden ocağı önüne gelerek babasının sağlık durumu için korkan bir gencin, "Ben bu acıya dayanamam" sözleri herkesi duygulandırdı. Babası için gözyaşı döken genci, babasının mesai arkadaşları sarılarak teselli ederken etraftakiler de gözyaşlarına hakim olamadı.

Öte yandan Bartın'da maden ocağında yaşanan feci olay sırasında madende çalışan işçilerden 28'i hayatını kaybettiği öğrenilirken içeride mahsur kaldığı belirtilen 15 kişi için çalışmaların sürdüğü açıklandı.

Meydana gelen patlama sonrası maden ocağı önünde toplanan ailelerin endişeli bekleyişleri ise sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bartın'daki patlamayla ilgili çok açı detay! Bakan Dönmez açıkladıBartın'daki patlamayla ilgili çok açı detay! Bakan Dönmez açıkladı
Bartın'daki maden ocağında patlama! Acı haber duyurulduBartın'daki maden ocağında patlama! Acı haber duyuruldu
Amasra'da maden ocağında patlama! ! Onlarca işçi madendeydiAmasra'da maden ocağında patlama! ! Onlarca işçi madendeydi
Anahtar Kelimeler:
Bartın haberler aile baba maden faciası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bartın'daki patlamadan kurtulan madenci patlama anını anlattı! Ekrandaki kadının gözyaşları yürek burktu

Bartın'daki patlamadan kurtulan madenci patlama anını anlattı! Ekrandaki kadının gözyaşları yürek burktu

İşte zamlı memur ve emekli maaş tablosu

İşte zamlı memur ve emekli maaş tablosu

Demet Özdemir'in sevişme sahnesi olay oldu! " Oğuzhan'ın suçu ne?"

Demet Özdemir'in sevişme sahnesi olay oldu! " Oğuzhan'ın suçu ne?"

Bartın'daki maden ocağında patlama! Acı haber duyuruldu

Bartın'daki maden ocağında patlama! Acı haber duyuruldu

Son Dakika: Bartın'daki maden ocağındaki patlamayla ilgili AFAD'ın açıklaması gündem oldu! Önce paylaştı, sonra silip düzeltti

Son Dakika: Bartın'daki maden ocağındaki patlamayla ilgili AFAD'ın açıklaması gündem oldu! Önce paylaştı, sonra silip düzeltti

Kılıçdaroğlu'ndan önemli ziyaret! ABD'deki temasları sonrası ilk durağı orası oldu

Kılıçdaroğlu'ndan önemli ziyaret! ABD'deki temasları sonrası ilk durağı orası oldu

İlginizi Çekebilir

60 yaşından sonra terminatör oldu! Baklavalarını böyle sergiledi

60 yaşından sonra terminatör oldu! Baklavalarını böyle sergiledi

Ölümcül kan pıhtılaşmasını doğal olarak çözer!

Ölümcül kan pıhtılaşmasını doğal olarak çözer!

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Hedefinize ulaşmanıza biraz daha olabilir

Hedefinize ulaşmanıza biraz daha olabilir

Yan etkileri çok çirkin: Başınıza geleceklere hazır olmalısınız

Yan etkileri çok çirkin: Başınıza geleceklere hazır olmalısınız

Şarj sorununu kökten çözüyor! İkisi bir arada özelliğiyle çok seviliyor...

Şarj sorununu kökten çözüyor! İkisi bir arada özelliğiyle çok seviliyor...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.