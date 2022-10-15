Bartın'daki maden faciasında ihmal var mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: En ufak bir ihmal dahi…

Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında dün saat 18.15'te meydana gelen grizu patlaması sonrası acı haberler peş peşe geldi. Patlamaya ilişkin bir ihmal olup olmadığı soruları da tartışma yaratırken Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan söz konusu iddialar üzerine bir açıklama geldi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adli makamlarımız canımızı, ciğerimizi yakan bu elim hadiseyi tüm boyutlarıyla soruşturacak, en ufak bir ihmali dahi karşılıksız bırakmayacaktır. Ben de birazdan Bartın'a doğru yola çıkacak ve tüm çalışmalara yerinde vaziyet edeceğim" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasının devamında ise şu ifadelere yer verdi: "Bir kez daha hayatını kaybeden maden işçisi kardeşlerime Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Bartın'ın yanı sıra bazıları İstanbul'a ulaştırılan yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ülkemizin, milletimizin başı sağ olsun."

BARTIN'A GİTMEK ÜZERE YOLA ÇIKTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamanın yaşandığı bölgeye gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan helikopter, saat 12.15'te Bartın'a gitmek üzere havalandı.



