Bartın'daki maden faciasından yaralı kurtulan işçi: "O anda çok korktuk, 'gittim ben' dedim"

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında meydana gelen patlama tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Bartın'daki maden faciasında 41 işçi hayatını kaybetti. Maden işçisi Kemal Berberoğlu ise o faciadan yaralı kurtuldu. Berberoğlu yaşanan dehşeti anlattı. Evli ve bir çocuk babası 41 yaşındaki Berberoğlu, tedavi gördüğü hastanede, eksi 300 kotunda büyük bir cendere yaşadığını söyledi.

"ARKAMDAN BASINÇLA BENİ 20-25 METRE YERDE SÜRÜKLEDİ"

Berberoğlu, patlama anında 3 kişi olduklarını belirterek, "Daha sonra kendi imkanımızla maske takıp yukarı çıktım. 3 kilometre yürüyerek temiz alana çıktım. O anda bir patlama oldu. Arkamdan bir basınçla beni 20-25 metre yerde sürükledi. O anda omzumu artık nereye vurduysam, bilmiyorum." diye konuştu.

Patlama anında yaşadıklarını aktaran Berberoğlu, şöyle devam etti:

"Kendi aramızda konuşmadık. Sadece birbirimize 'Neredesin?' diye bağırdık. Yakındık, birbirimizi bulduk, maskemizi taktık, çıktık. Tozdan önümüzü görme imkanı yoktu. Ortam toz bulutu, önümüzü hiç göremedik.

"O ANDA ÇOK KORKTUK, 'GİTTİM BEN' DEDİM"

Gittiğimiz yeri ayağımızla sürte sürte, elimizden tuta tuta bulduk, 100-200 metre gittikten sonra toz bulutu açılmaya başladı. O anda çok korktuk. İlk aklıma gelen çocuğumdu. 'Gittim ben' dedim, çamur topuna döndüm. Şu an durumum çok iyi."

Berberoğlu, patlamada hayatını kaybeden 41 maden işçisine Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi.

"GENEL DURUMLARININ İYİ OLMASI BİZİ MUTLU EDİYOR"

Kemal Berberoğlu'nun tedavi gördüğü özel hastanenin başhekimi Sevban Karakoç, hastanelerine 2 yaralı maden işçisinin geldiğini vurgulayarak, "Bir işçimizin genel durumu iyiydi. Oksijen tedavisi uyguladık. Gerekli tedaviyi yaptık. O arkadaşımızı taburcu ettik. Kemal Berberoğlu'na da ilk tedavisini uyguladık ancak omzunda yırtığı var. Onun da tedavisi planlandı. Çok şükür genel durumlarının iyi olması bizi mutlu ediyor. Diğer taraftan büyük üzüntümüz var." diye konuştu.

Göğüs hastalıkları uzmanı doktor Emine Uysal Özfidan da hastayı takip ettiklerini ve genel durumunun iyi olduğunu kaydetti. (AA)



