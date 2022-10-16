HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bartın'daki maden faciasından yaralı kurtulan işçi: "O anda çok korktuk, 'gittim ben' dedim"

Bartın'daki maden faciasından yaralı kurtulan işçi: "O anda çok korktuk, 'gittim ben' dedim"

16.10.2022 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, Bartın Amasra'daki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin yasını tutuyor. Yaşananları ise maden faciasından yaralı kurtulan maden işçisi Kemal Berberoğlu anlattı. Berberoğlu, "O anda çok korktuk. İlk aklıma gelen çocuğumdu. 'Gittim ben' dedim, çamur topuna döndüm" dedi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında meydana gelen patlama tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Bartın'daki maden faciasında 41 işçi hayatını kaybetti. Maden işçisi Kemal Berberoğlu ise o faciadan yaralı kurtuldu. Berberoğlu yaşanan dehşeti anlattı. Evli ve bir çocuk babası 41 yaşındaki Berberoğlu, tedavi gördüğü hastanede, eksi 300 kotunda büyük bir cendere yaşadığını söyledi.

"ARKAMDAN BASINÇLA BENİ 20-25 METRE YERDE SÜRÜKLEDİ"

Berberoğlu, patlama anında 3 kişi olduklarını belirterek, "Daha sonra kendi imkanımızla maske takıp yukarı çıktım. 3 kilometre yürüyerek temiz alana çıktım. O anda bir patlama oldu. Arkamdan bir basınçla beni 20-25 metre yerde sürükledi. O anda omzumu artık nereye vurduysam, bilmiyorum." diye konuştu.

Bartın Amasra'daki maden faciasıyla ilgili kahreden detay! 'Arkadaşlarımı bırakamam' deyip...Bartın Amasra'daki maden faciasıyla ilgili kahreden detay! 'Arkadaşlarımı bırakamam' deyip...

Patlama anında yaşadıklarını aktaran Berberoğlu, şöyle devam etti:

"Kendi aramızda konuşmadık. Sadece birbirimize 'Neredesin?' diye bağırdık. Yakındık, birbirimizi bulduk, maskemizi taktık, çıktık. Tozdan önümüzü görme imkanı yoktu. Ortam toz bulutu, önümüzü hiç göremedik.

AA-20221015-29165792-29165791-MADEN_OCAGINDAKI_PATLAMADAN_YARALI_KURTULAN_ISCI_YASADIKLARINI_ANLATTI

"O ANDA ÇOK KORKTUK, 'GİTTİM BEN' DEDİM"

Gittiğimiz yeri ayağımızla sürte sürte, elimizden tuta tuta bulduk, 100-200 metre gittikten sonra toz bulutu açılmaya başladı. O anda çok korktuk. İlk aklıma gelen çocuğumdu. 'Gittim ben' dedim, çamur topuna döndüm. Şu an durumum çok iyi."

Berberoğlu, patlamada hayatını kaybeden 41 maden işçisine Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi.

"GENEL DURUMLARININ İYİ OLMASI BİZİ MUTLU EDİYOR"

Kemal Berberoğlu'nun tedavi gördüğü özel hastanenin başhekimi Sevban Karakoç, hastanelerine 2 yaralı maden işçisinin geldiğini vurgulayarak, "Bir işçimizin genel durumu iyiydi. Oksijen tedavisi uyguladık. Gerekli tedaviyi yaptık. O arkadaşımızı taburcu ettik. Kemal Berberoğlu'na da ilk tedavisini uyguladık ancak omzunda yırtığı var. Onun da tedavisi planlandı. Çok şükür genel durumlarının iyi olması bizi mutlu ediyor. Diğer taraftan büyük üzüntümüz var." diye konuştu.

Göğüs hastalıkları uzmanı doktor Emine Uysal Özfidan da hastayı takip ettiklerini ve genel durumunun iyi olduğunu kaydetti. (AA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
17 şehirde afişler astılar! 'Ezgi'nin katili aranıyor'17 şehirde afişler astılar! 'Ezgi'nin katili aranıyor'
SON DAKİKA | İstanbul'da lüks rezidansta büyük yangın! Bina en alt kattan en üst kata kadar tutuştu... Yangının sebebi belli olduSON DAKİKA | İstanbul'da lüks rezidansta büyük yangın! Bina en alt kattan en üst kata kadar tutuştu... Yangının sebebi belli oldu
Bartın'daki maden ocağında patlama! Acı haber duyurulduBartın'daki maden ocağında patlama! Acı haber duyuruldu
Anahtar Kelimeler:
Bartın Amasra maden faciası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret, EYT, 3600 ek gösterge derken bir müjde daha

Asgari ücret, EYT, 3600 ek gösterge derken bir müjde daha

SON DAKİKA | İstanbul'da lüks rezidansta büyük yangın! Bina en alt kattan en üst kata kadar tutuştu... Yangının sebebi belli oldu

SON DAKİKA | İstanbul'da lüks rezidansta büyük yangın! Bina en alt kattan en üst kata kadar tutuştu... Yangının sebebi belli oldu

Yunanistan'ın küstah paylaşımına Türkiye'den sert yanıt!

Yunanistan'ın küstah paylaşımına Türkiye'den sert yanıt!

Bartın Amasra'daki maden faciasıyla ilgili kahreden detay! 'Arkadaşlarımı bırakamam' deyip...

Bartın Amasra'daki maden faciasıyla ilgili kahreden detay! 'Arkadaşlarımı bırakamam' deyip...

Meğer neler olmuş neler! Kayseri'de devre arası: Yine Kerem, yine kavga!

Meğer neler olmuş neler! Kayseri'de devre arası: Yine Kerem, yine kavga!

Daha 4 yaşındaydı! Uyuşturucunun dumanı sonları oldu

Daha 4 yaşındaydı! Uyuşturucunun dumanı sonları oldu

İlginizi Çekebilir

Hayatınız tehlikede olabilir! Belirtilere dikkat edin

Hayatınız tehlikede olabilir! Belirtilere dikkat edin

Libidoda harikalar yaratır: Daha iyi bir seks ve...

Libidoda harikalar yaratır: Daha iyi bir seks ve...

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Sosyal hayatınızı değiştirme vakti geldi

Sosyal hayatınızı değiştirme vakti geldi

Sessiz katil pusuda bekliyor: İlk darbeyi bacaklara vuruyor!

Sessiz katil pusuda bekliyor: İlk darbeyi bacaklara vuruyor!

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.