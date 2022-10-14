HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bartın'daki maden patlamasında duygulandıran anlar! Arkadaşlarının kurtarılmasını ağlayarak izledi

Bartın'daki maden patlamasında duygulandıran anlar! Arkadaşlarının kurtarılmasını ağlayarak izledi

14.10.2022 23:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamanın ardından, maden işçileri, arkadaşlarının kurtarılma çalışmalarını endişe içinde izledi. Yürek yakan anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. İşte haberin detayları...

Bartın’ın Amasra ilçesinde meydana gelen patlamada maden işçileri, arkadaşlarının kurtarılma çalışmalarını endişe içinde izledi.

Son dakika: Bartın'daki maden ocağında patlama! Yerin altındaki işçiler mahsur kaldı... Acı haber geldi: 14 kişi hayatını kaybettiSon dakika: Bartın'daki maden ocağında patlama! Yerin altındaki işçiler mahsur kaldı... Acı haber geldi: 14 kişi hayatını kaybetti

Amasra’da maden ocağında meydana gelen patlama sonrası, istirahatte olan maden işçileri de arkadaşlarını kurtarmak için bölgeye geldi.

VC

ENDİŞELİ BEKLEYİŞ

Endişeli gözlerle kurtarma çalışmalarını izleyen maden işçisi Metin Ayaş, büyük üzüntü yaşadığını söyledi. Gündüz mesaisinde çalıştığını belirten Ayaş, olayı duyunca arkadaşlarını kurtarmak için bölgeye geldiğini sözlerine ekledi. İşçilerin endişeli bekleyişi kameraya yansıdı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bartın'daki maden ocağında patlama! Acı haber duyurulduBartın'daki maden ocağında patlama! Acı haber duyuruldu
İstanbul için kar yağışı açıklaması!İstanbul için kar yağışı açıklaması!
Canlı yayında uyuşturucu içip, nasıl hazırladığını gösterdiCanlı yayında uyuşturucu içip, nasıl hazırladığını gösterdi
Anahtar Kelimeler:
patlama Bartın Amasra Maden
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İşte zamlı memur ve emekli maaş tablosu

İşte zamlı memur ve emekli maaş tablosu

Amasra'da maden ocağında patlama! ! Onlarca işçi madendeydi

Amasra'da maden ocağında patlama! ! Onlarca işçi madendeydi

Çok konuşulacak sözler! 'Biz bu kadar zengin bir ülke değiliz'

Çok konuşulacak sözler! 'Biz bu kadar zengin bir ülke değiliz'

Demet Özdemir'in sevişme sahnesi olay oldu! 2 ay önce evlenmişti

Demet Özdemir'in sevişme sahnesi olay oldu! 2 ay önce evlenmişti

Bartın'daki maden ocağında patlama! Acı haber duyuruldu

Bartın'daki maden ocağında patlama! Acı haber duyuruldu

İngiltere'de yeni kriz: ABD ziyaretini yarıda kesip geldi, "Kenara çekil" yanıtını aldı! Sterlinde sert düşüş

İngiltere'de yeni kriz: ABD ziyaretini yarıda kesip geldi, "Kenara çekil" yanıtını aldı! Sterlinde sert düşüş

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü tabloya domates çorbalı saldırı! Bir anda oldu

Dünyaca ünlü tabloya domates çorbalı saldırı! Bir anda oldu

Bu durumda kesinlikle çöpe atılmalı!

Bu durumda kesinlikle çöpe atılmalı!

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Her seferinde mükemmel pilavı tutturmanın doğru yolu

Her seferinde mükemmel pilavı tutturmanın doğru yolu

60 yaşından sonra terminatör oldu! Baklavalarını böyle sergiledi

60 yaşından sonra terminatör oldu! Baklavalarını böyle sergiledi

Şarj sorununu kökten çözüyor! İkisi bir arada özelliğiyle çok seviliyor...

Şarj sorununu kökten çözüyor! İkisi bir arada özelliğiyle çok seviliyor...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.