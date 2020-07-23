HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Bartın’daki sarmaşık evi görenler şaşırıyor

Bartın’daki sarmaşık evi görenler şaşırıyor

İLGİNÇ HABERLER  | 23.07.2020 08:29 | Son Güncelleme

Bartında, 22 yıldır haldeki 2 katlı ahşap binayı sarmaşıklar sardı. Her yanı sarmaşıklarla kaplı bina, ağaca benzetiliyor.

Okulak Mahallesi İnci Bankoğlu Sokak’ta bulunan binanın sahibi Teoman Yamanel, 41 yıl önce vefat etti. 1998 yılındaki büyük sel felaketinde hasar gördükten sonra kimsenin oturmadığı 2 katlı tarihi tescilli ahşap binayı tamamen sarmaşıklar kapladı. Binanın çevresine tehlike oluşturacağı düşüncesiyle kimsenin girmemesi için tel örgü çekildi. Zamanla sarmaşıkların sardığı evin geçen yıl çatısı çöktü. Her yanı sarmaşıklarla kaplı bina ağaca benzetilirken, ev olduğunu öğrenenler şaşırıyor. Vatandaşlar sarmaşıkların sardığı evin önünde fotoğraf çektiriyor.

Mahalle sakinlerinden Tahir Bensiz, sarmaşıklarla kaplı binanın sahibinin 41 yıl önce vefatından sonra bir süre bir kiracının oturduğunu belirterek, "Kiracının evden çıkmasıyla kimse taşınmadı. Sonrasında zamanla evi sarmaşıklar sardı. Bu sokaktan geçenlerin dikkatini çekiyor ve fotoğraf çekiyorlar. İlk bakışta ev olduğuna inanamayanlar oluyor, bize soruyorlar bizde ev olduğunu söyleyince çok şaşırıyorlar.” dedi.

Aynı sokakta oturan Ali Güngör, "Buranın ev olduğu anlaşılmıyor ki, insan şaşırıyor.” diye konuştu.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Instagram'ın zengin çocukları interneti ikiye böldü Instagram'ın zengin çocukları interneti ikiye böldü
Ayasofya Camii açılışında hangi yollar trafiğe kapatılacak? Ayasofya Camii açılışında hangi yollar trafiğe kapatılacak?
Bir kedi barın kasasından iki kere para çaldıBir kedi barın kasasından iki kere para çaldı
1/

En Çok Okunan Haberler

Mert'in yorumu olay oldu! "Aşk kokusu..."

Mert'in yorumu olay oldu! "Aşk kokusu..."

DSÖ kötü haberi böyle duyurdu!

DSÖ kötü haberi böyle duyurdu!

Köpeği tecavüz ederek öldürdü! Sosyal medya ayağa kalktı

Köpeği tecavüz ederek öldürdü! Sosyal medya ayağa kalktı

Kan donduran taciz resimlerle ortaya çıktı! Anne, baba, dayıları ve...

Kan donduran taciz resimlerle ortaya çıktı! Anne, baba, dayıları ve...

Süper mini şortuyla frikik verdi! Bu halini paylaştı

Süper mini şortuyla frikik verdi! Bu halini paylaştı

Tuvalet tarihinde ezber bozacak buluş! Türk mühendis üretti

Tuvalet tarihinde ezber bozacak buluş! Türk mühendis üretti

İlginizi Çekebilir

Tuvalet tarihinde ezber bozacak buluş! Türk mühendis üretti

Tuvalet tarihinde ezber bozacak buluş! Türk mühendis üretti

Netflix'te mutlaka izlemeniz gereken gerilim filmleri

Netflix'te mutlaka izlemeniz gereken gerilim filmleri

'Yamyam' çekirge kendi türünü yerken böyle görüntülendi

'Yamyam' çekirge kendi türünü yerken böyle görüntülendi

Narkoz etkisindeki yaşlı adamın yaptığı sosyal medyada olay oldu

Narkoz etkisindeki yaşlı adamın yaptığı sosyal medyada olay oldu

Mia Khalifa porno sektöründe geçirdiği travma dolu 3 ayı anlattı

Mia Khalifa porno sektöründe geçirdiği travma dolu 3 ayı anlattı

Diğer Haberler
Bir anda önüne çıkınca... Beklenmedik kaza!

Bir anda önüne çıkınca... Beklenmedik kaza!

Rusya’da bir kedi barın kasasından iki kere para çaldı

Bir kedi barın kasasından iki kere para çaldı

Davul virtüözü yamaç paraşütü yaparsa... Gökyüzünde görülmemiş anlar!

Davulunu orada da bırakmadı!

Tuvalet tarihinde ezber bozacak buluş! Türk mühendis üretti

Tuvalet tarihinde ezber bozacak buluş! Türk mühendis üretti

Can'ın muhabbet kuşu Limon'a son vedası herkesi ağlattı

Muhabbet kuşuna son veda! Gözyaşları içinde izlediler

İstanbul'da kaydedildi... Kamyoneti, kucağında çocukla kullandı

İstanbul'da kaydedildi... Görenler şaşırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.