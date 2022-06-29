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  4. Bartın'daki selden yürek burkan görüntüler! Köpekler böyle kurtarıldı

Bartın'daki selden yürek burkan görüntüler! Köpekler böyle kurtarıldı

29.06.2022 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın'da etkili olan şiddetli yağmur, sele yol açtı. Özel bir barınakta mahsur 356 köpekten 22’si yavru olmak üzere 56 köpek öldü. Mahsur kalan köpeklerin kurtarılma anları saniye saniye görüntülenirken izinsiz barınak kuran Sevim Arkan adli kontrolle serbest bırakıldı.

Bartın'daki selden yürek burkan görüntüler! Köpekler böyle kurtarıldı

Bartın'da etkili olan yağmur nedeniyle meydana gelen selde özel bir barınakta 356 köpek mahsur kaldı. 22’si yavru olmak üzere 56 köpek ölürken mahsur kalan köpekler hayvanseverler tarafından kurtarıldı. İzinsiz barınak kuran ve 56 köpeğin ölmesi nedeniyle adliyeye sevk edilen Sevim Arkan, adli kontrolle serbest bırakıldı.

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56 KÖPEK ÖLDÜ

Sel taşkınlarının yaşandığı Bartın’da Sevim Arkan tarafından oluşturulan bir barınakta beslenme ve bakım ihtiyaçları karşılanan 356 köpek taşkın sırasında terk edildi. Suların bastığı barınaktaki birçok köpek kafeslerin çatılarına çıkarak hayatta kalırken suların içinde kalan 22’si yavru olmak üzere 56 köpek öldü. Yaşananların ardından hayvanseverler izinsiz kurulan barınağa hareket ederek burada mahsur kalan köpekleri kurtarmaya çalıştı. Hayvanseverler o anları ise cep telefonuyla görüntüledi.

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434 BİN TL PARA CEZASI KESİLDİ

434 bin lira para cezası kesilen Sevim Arkan ise jandarmadaki işlemlerinin ardından Bartın Adliyesi'ne sevk edildi. Hakkında işlem başlatılan Arkan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Suların bastığı barınakta sağ kalmayı başaran köpekler İl Özel İdaresine ait hayvan barınağına götürüldü.

Kaynak: İHA

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