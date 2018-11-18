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Bartın'daki trafik magandaları gözaltına alındı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 09:00 | Son Güncelleme

Bartın’da ellerinde silahlarla trafikte seyrederken havaya ateş açıp, görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaşan zanlılar gözaltına alındı.

Bartın'daki trafik magandaları gözaltına alındı!

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bartın’da kullandıkları sosyal paylaşım sitelerinde ellerinde silahla fotoğraf çektiren ve otomobilleri ile gezerken çektikleri silahla havaya ateş etme görüntülerini sosyal medyada paylaşan şahıslarla ilgili gelen şikayetlerin ardından çalışma başlattı.

EKİPLER BASKIN DÜZENLEDİ

Görüntüleri inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yapılan çalışmalarda söz konusu sosyal medyalara görüntüleri yükleyen şahısların G.K ve T.K oldukları belirledi. Cumhuriyet Savcılığı’ndan alınan iznin ardından şüphelilerin adreslerine baskın düzenleyen ekipler, 11 adet mermi, 13 adet av fişeği, 44 adet kurusıkı tabanca mermisi, 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 1 adet hassas terazi ele geçildi.

Ekipler ayrıca G.K.’ya ait iş yerinde de Extacy diye adlandırılan uyuşturucu haplar ele geçirdi. Zanlılar adli işlemler için Bartın Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. (İHA)

sosyal medya


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sosyal medya trafik maganda bartın

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SONUÇ. Serbest Kalacaklar. Neden Yakalıyorsunuz? Biz Sade Vatandaşın Canını Yakarlarsa Serbest Kalırlar, Yok Siz Makamlı, Anlı Şanlı Kişilerin Canını Yakarlarsa, İçeride ÇÜRÜTÜLÜR. Bunlarda Size Dokunamayacakları için, Bizlere Dokunuyorlar. Saygılarımla
Bu şehir eşkıyaları, mağandalar güzelim şehirlere leke sürüp, tehlike saçıyor. Bunları belediyenin zehirleyip etkisiz hale getirmesi gerekiyor.
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