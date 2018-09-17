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Bartın için sağanak uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 08:05 | Son Güncelleme

Bartın'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği kaydedildi

Bartın'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Acil Durum Yönetim Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Bartın'da bugün 12.50-15.00 saatleri arasında yerel olarak kuvvetli ve gök gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Vatandaşlardan sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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