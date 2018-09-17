Bartın için sağanak uyarısı

Bartın'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Acil Durum Yönetim Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Bartın'da bugün 12.50-15.00 saatleri arasında yerel olarak kuvvetli ve gök gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Vatandaşlardan sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

