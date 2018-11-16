Bartın Irmağı siyah akıyor (2)

VALİLİKTEN 'RENK DEĞİŞİKLİĞİ' AÇIKLAMASI

Bartın Valiliği'nden Bartın Irmağı'nda meydana gelen kirlilikle ilgili yazılı açıklama yapıldı. Irmağın zemininde biriken yosun ile kalıntıların, dönemsel olarak su ve yağış miktarına göre renk değişimine neden olabileceği belirtilerek, şöyle denildi:

"Konu ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından 15 Kasım tarihinde yerinde inceleme yapılmıştır. Şehir merkezinde ırmağa etkisi olma ihtimali olan ırmak civarında bulunan esnaf ve benzin istasyonları denetlenmiş yapılan inceleme sonucunda, çevrede faaliyet gösteren işletmelerin giderlerinin belediye alt yapısına bağlı olduğu ve bölgede ırmağa herhangi bir deşarjın olmadığı tespit edilmiştir. İlimizde faaliyet gösteren firmanın evsel ve endüstriyel atık su arıtma tesisine yapılan yerinde incelemede ise söz konusu tesisin dışarısında uygunsuz herhangi bir deşarja rastlanmamış, ancak tesis içerisinde yapılan incelemede atık su arıtma tesisi havuzlarının dolduğu görülmüş tesis yetkililiklerince saat 18.45'te ana ve yedek deşarj pompalarında arıza olduğu, arıtılmış suyun deşarjında yetersiz kalındığı görülmüş, alıcı ortama taşma riskinin olduğu görüldüğünden işletme, pompa arızası giderilene kadar durdurulmuştur. Yapılan inceleme söz konusu firma tarafından herhangi bir deşarjın olmadığı tespit edilmiştir. Ancak ilgili firmanın pompa arızasını Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne iletmemesi nedeniyle Çevre Kanununun 20. maddesinin (g) bendine göre idari yaptırım kararı uygulanmıştır. Ayrıca Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce ilimizde bulunan sanayi tesislerinin Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında yerine getirilmesi gereken yükümlülükler titizlikle takip edilmekte, atık su deşarjı söz konusu olan tesislerin deşarj konulu Çevre İzinleri bulunmakta ve iç izlemeye esas analizleri mevzuat kapsamında yapılmaktadır. Irmak rengi ise suyun miktarına göre değişiklik gösterebileceği gibi zamanla zeminde biriken yosun ve geçmişten biriken kalıntılar gibi etkenler sonucu dönemsel olarak su ve yağış miktarına göre renk değişiklikleri olabilmektedir. Bu kapsamda Bartın Irmağında renk değişikliği nedeniyle herhangi bir balık veya canlı ölümüne rastlanılmamıştır."

