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Bartın Irmağı'nda 2 su samuru görüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 15:13 | Son Güncelleme

BARTIN'da kent merkezinden geçen ırmakta, koruma altında olan su samurları görüldü.

Bartın Irmağı'nda 2 su samuru görüldü

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)-BARTIN'da kent merkezinden geçen ırmakta, koruma altında olan su samurları görüldü. Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ahat Deliorman, su samurlarının koruma altında olduğunu, ekiplerin ırmak kenarında önlem aldığını söyledi.
Bartın'ın Orduyeri Mahallesi'nden geçen Bartın Irmağı Çağlayan mevkiinde 2 su samuru görüldü. Vatandaşların büyük ilgisini çeken su samurları, sürekli suya dalıp çıktı. Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ahat Deliorman, "Bartın ırmağında son bir aydır, su samuru ihbarları geliyordu. Kemerköprü Mahallesi ve Kozcağız beldesinden gelen ihbarlarda ırmakta su samurları görüldüğü bilgisi bizlere ulaştı. Su samurları koruma altında olan bir tür olduğundan zaman zaman ekiplerimiz ırmak kenarında dolaşarak, herhangi olumsuz bir durum yaşanmaması için tedbir alıyor. Su samurlarının yiyecek bulmak için geldiğini tahmin ediyoruz”dedi.
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Bartın Irmağı'nda 2 su samuru görüldüBartın Irmağı'nda 2 su samuru görüldüBartın Irmağı'nda 2 su samuru görüldüBartın Irmağı'nda 2 su samuru görüldü

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