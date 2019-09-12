Bartın Irmağı'nda balık ölümlerine karşı su takviyesi

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - BARTIN'da, balık ölümleri olmaması için kentin içinden geçen ırmağa, oksijen yoğunluğunun artırılması amacıyla su takviyesi yapıldı.

Bartın Irmağı'nın Kemerköprü Mahallesi Asma Köprü tarafında, geçen hafta meydana gelen balık ölümleri nedeniyle belediye ekiplerince harekete geçildi. Kemerköprü üzerinden geçen ana su isale hattı borusundan ırmağa su bırakılmaya başlandı. Bartın Belediye Başkan Başkanı Cemal Akın, Kemerköprü mevkisinde zaman zaman balık ölümleri olduğunu belirterek, "Yaz aylarında yağışların az olmasına bağlı oksijen yetersizliği nedeniyle balık ölümlerini zaman zaman yaşıyoruz. Biz de bu yılki yağışların az olması ve ırmaktaki oksijen miktarının düşebileceğini varsayarak, ara ara ırmağa su takviyesi yapıyoruz. Kemerköprü üzerinde geçen ana su isale hattımızdan ırmağa su bırakıyoruz. Bunu geçtiğimiz yıllarda da yapmıştık, balık ölümlerinin önüne geçerek, başarılı olmuştuk" dedi.

Asma Köprü tarafından geçen hafta meydana gelen balık ölümlerinin ardından alınan su ve balık numuneleri, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce laboratuvara gönderildi. Yapılan incelemeler sonucu her ikisinde de kimyasal atığa rastlanmadı.