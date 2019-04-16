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Bartın Irmağı'nda varil içerisinde ceset bulunması

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 16:56 | Son Güncelleme

Cinayete ilişin 2 sanığın yargılanmasına devam edildi

Bartın'da, bir kişinin öldürüldükten sonra varile konularak ırmağa atılmasına ilişkin tutuklu 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci duruşmasına, "kasten öldürme" ve "kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık" suçlamalarıyla yargılanan tutuklu sanıklar S.A. ile H.G, avukatları, maktul ve sanık yakınları katıldı.

H.G ve S.G, önceki duruşmadaki savunmalarını tekrar ettiklerini belirterek, "kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık" suçlamasına ilişkin zararın karşılanması talebinde bulundu.

Zararın karşılanması için sanıklara bir sonraki duruşmaya kadar süre veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi, tanıkların dinlenilmesi için sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 20 Haziran'a erteledi.

Geçen yıl temmuz ayında Bartın Irmağı'nda içinde ceset olan varil bulunmuş, cesedin, yakınlarının 15 gün önce kayıp ihbarında bulunduğu sebze meyve halinde çalışan Şükrü Kesgin'e (35) ait olduğu belirlenmişti. Olayla ilgili gözaltına alınan S.A. ve H.G. tutuklanmıştı.

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