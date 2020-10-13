Bartın ırmağını gören gözlerine inanamadı! Simsiyah akıyor

Bartın ırmağındaki kirlilik artmaya başladı. Irmağın, Bartın Kemerköprü Mahallesi’nden geçen 2 kilometrelik kesiminde suyun rengi siyaha dönüştü. Kötü kokuların yükseldiği ırmakta, balıkların olmaması dikkat çekti. Mahallenin üst tarafındaki ırmak yatağının birçok bölümünde kanalizasyon atıklarının suya verilmesiyle rengin değiştiği görüldü. Kent merkezine kadar yayılan kötü kokunun ırmak yatağındaki renk değişikliği sonrasında meydana geldiği öğrenildi. Bartın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri sudan numune alarak kirliliğin sebebini belirlemek için çalışma başlattı.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, "Bölgemizde yağışın az olması nedeniyle ırmak yatağındaki akışkanlık çok azaldı. Irmak yüzeyinde ve yatağında oluşan kirlilik bizleri de rahatsız ediyor. Ekiplerimizin bizler için önemli bir yere sahip olan ırmağımızın temizliğini sürekli kontrol ederek yapıyor. Bununla ilgili diğer kurumlarımızla birlikte ırmağımızı temiz tutmak adına yaptığımız çalışmalar devam edecektir" dedi.

Mahallede yaşayan emekli Hüseyin Gülenç (62), "Irmakta hiçbir yaşam belirtisi yok. Biz ırmağımızda oltamızla balık bile tutamıyoruz. Buna bir çözüm bulunsun artık.” dedi.

İHA

