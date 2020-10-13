HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bartın ırmağını gören gözlerine inanamadı! Simsiyah akıyor

Bartın ırmağını gören gözlerine inanamadı! Simsiyah akıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 13.10.2020 09:48 | Son Güncelleme

Bartın'da siyah renge bürünen ırmak görenleri endişelendirdi. Kent merkezinden geçen ırmağın renginin kirlilik nedeniyle bu hale geldiği söylendi. Etrafa yayılan kötü ise koku bölge sakinlerinin rahatsızlığına yol açtı.

Bartın ırmağını gören gözlerine inanamadı! Simsiyah akıyor

Bartın ırmağındaki kirlilik artmaya başladı. Irmağın, Bartın Kemerköprü Mahallesi’nden geçen 2 kilometrelik kesiminde suyun rengi siyaha dönüştü. Kötü kokuların yükseldiği ırmakta, balıkların olmaması dikkat çekti. Mahallenin üst tarafındaki ırmak yatağının birçok bölümünde kanalizasyon atıklarının suya verilmesiyle rengin değiştiği görüldü. Kent merkezine kadar yayılan kötü kokunun ırmak yatağındaki renk değişikliği sonrasında meydana geldiği öğrenildi. Bartın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri sudan numune alarak kirliliğin sebebini belirlemek için çalışma başlattı.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, "Bölgemizde yağışın az olması nedeniyle ırmak yatağındaki akışkanlık çok azaldı. Irmak yüzeyinde ve yatağında oluşan kirlilik bizleri de rahatsız ediyor. Ekiplerimizin bizler için önemli bir yere sahip olan ırmağımızın temizliğini sürekli kontrol ederek yapıyor. Bununla ilgili diğer kurumlarımızla birlikte ırmağımızı temiz tutmak adına yaptığımız çalışmalar devam edecektir" dedi.

ırmak3

Mahallede yaşayan emekli Hüseyin Gülenç (62), "Irmakta hiçbir yaşam belirtisi yok. Biz ırmağımızda oltamızla balık bile tutamıyoruz. Buna bir çözüm bulunsun artık.” dedi.

ırmak2

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
Burnuna kaçan Lego parçası 2 sene sonra düştüBurnuna kaçan Lego parçası 2 sene sonra düştü
Çekiliş sonuçları belli olduÇekiliş sonuçları belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Biden'den üst üste hatalar! Trump'ın diline düştü
Biden'den üst üste hatalar! Trump'ın diline düştü
Tekirdağ'da dev fuhuş operasyonu: Onlarca gözaltı var
Tekirdağ'da dev fuhuş operasyonu: Onlarca gözaltı var
DSÖ'den koronavirüs aşısı açıklaması
DSÖ'den koronavirüs aşısı açıklaması
İBB Meclisi'nde BELTUR tartışması
İBB Meclisi'nde BELTUR tartışması
Kaos büyüdü! Terim ile yönetim arasındaki ipler kopuyor...
Kaos büyüdü! Terim ile yönetim arasındaki ipler kopuyor...
Çukur'da şok ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı
Çukur'da şok ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Kan donduran kaza! Boğazına bariyer saplandı, kafası koptu
Kan donduran kaza! Boğazına bariyer saplandı, kafası koptu
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Eski kiracılar tüm evi kedi pisliği içinde bırakmış!
Eski kiracılar tüm evi kedi pisliği içinde bırakmış!
2 bin 750 yıllık gizem çözülüyor! Ölüleri gömerken...
2 bin 750 yıllık gizem çözülüyor! Ölüleri gömerken...
Güpegündüz rezalet! Çırılçıplak yüzüp cinsel ilişkiye girdiler
Güpegündüz rezalet! Çırılçıplak yüzüp cinsel ilişkiye girdiler
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İsmi azam duası fazileti, anlamı ve İsmi Azam duası okunuşu
İsmi azam duasının fazileti ve anlamı
7 yaşındaki çocuğun burnuna kaçan Lego parçası 2 sene sonra düştü
Burnuna kaçan Lego parçası 2 sene sonra düştü
Zabıtaya tehdit savurdu, saldırdı! Seyyar satıcı sokağı birbirine kattı
Video çektiğini fark edince... Zabıtaya böyle saldırdı!
Beta enfeksiyonu uyarısı: Tedavi edilmezse...
Beta enfeksiyonu uyarısı: Tedavi edilmezse...
İşçinin iş güvenliğini tehlikeye düşürmesi
İşçinin iş güvenliğini tehlikeye düşürmesi
Bebek şoför şaşkınlığı! İstanbul trafiğinde direksiyon salladı
Bebek şoför şaşkınlığı! İstanbul trafiğinde direksiyon salladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.