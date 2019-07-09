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Bartın merkezli 3 ildeki dolandırıcılık operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 22:55 | Son Güncelleme

Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Bartın merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, internet aracılılığıyla iş adamlarını şantaj yaparak dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne başvuran Z.A'nın, sosyal medya aracılığıyla tanıştığı ve "Seni kızıma fotoğraf gönderirken yakaladım, savcılığa şikayet edeceğim" diyerek kendisine şantaj yapan kişiden şikayetçi olması üzerine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan S.Ö, Y.E, D.E. ve F.S. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, M.Ö. ve C.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Üç kişi ise emniyetteki sorgularının ardından salıverildi.

Bartın Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, küçük yaştaki kızla sosyal medya aracılığıyla görüşmesini ve arkadaşlık kurmasını sağladıkları maddi durumunu iyi gördükleri kişileri, şantaj ve tehditle dolandırdıkları iddia edilen zanlılara yönelik operasyonda, Ankara, Kayseri ve Elazığ illerinde 9 şüpheliyi gözaltına almıştı.

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