Bartın merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Bartın merkezli 4 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün "mahrem abileriyle" ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları belirlenen bir emekli albay ile 4 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tunceli, Muğla ve İstanbul’da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda şüphelileri gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden uzman çavuş S.Ş. ve astsubay B.D. tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

