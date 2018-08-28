Bartın sapığından kan donduran itiraflar!

T.Y, Bartın'da yaşlı bir kadına tecavüz ettikten sonra geceyi geçirmek için hastaneye gittiğini de itiraf etti. T.Y, ifadesinin bir başka bölümünde ise 'geceyi geçirmek' için hastaneye giderken evdeki bir kadını da taciz ederek cep telefonuna kaydettiğini anlattı. Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, T.Y'nin ifadesinde kendiyle ilgili bilgi verdiği bölümde hastaneyle ilgili kısım şöyle:

"Bartın Devlet Hastanesi içerisinde, civarında geceleri uyurum. Sabit bir adresim yoktur. Bartın il merkezinde çeşitli suçlar işledim. Bunları barodan görevlendirilen avukatım nezaretinde samimi olarak söylemek istiyorum."

"BİR KADIN ÇIPLAK VAZİYETTE GÖRÜNTÜLÜ KONUŞUYORDU"



Zanlı T.Y'nin itiraf ettiği bir başka eylemi ise şöyle:

"15 Ağustos günü saat 23.30 sıralarında şehir merkezinden yaya olarak Bartın Devlet Hastanesi'ne geceyi geçirmeye gidiyordum. Yol kenarında bir apartmanın birinci katındaki dairenin ışığı yanıyordu. Bahçeye girdim. Binanın yan tarafında üzerinde kiremit olan küçük bir yapı vardı. Aradan binanın arka kısmına geçtim. Hafif açık olan pencereden içeriye baktım. Bir kadın çıplak vaziyette telefonda görüntülü görüşüyordu. Balkona çıktım. Yatak odasının balkonuydu. Bayan yatağa yattı ve oradan da duş almaya gitti. Apartmanın dışında seyyar ahşap merdiven vardı. Merdiveni aldım. Merdiven ile üzeri kiremitli olan küçük yapının üzerine çıktım. Kiremitlerin üzerinden yürüdüm ve banyonun penceresine geldim."