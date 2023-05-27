BARTIN SEÇİM SONUÇLARI 2023: Cumhurbaşkanlığı ikinci tur Bartın seçim sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 28 Mayıs canlı oy oranları Mynet.com'da!

Bartın seçim sonuçları ve oy oranları araştırmaları hız kazandı. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sona ermesiyle beraber Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranları yayımlanacak. Oy verme işleminin tamamlanmasından bir saat sonra, saat 18.00'de YSK seçime dair verileri paylaşmaya başlayacak. Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve oy oranlarına dair tüm detaylar Mynet.com'da olacak. İşte 28 Mayıs Bartın seçim sonuçları ve oy oranları ekranı...

BARTIN SEÇİM SONUÇLARI 2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK tarafından yayımlanan bilgilere göre 28 Mayıs 2023 seçim sonuçları saat 21:00'den sonra açıklanmaya başlayacak. Bartın seçim sonuçları ve oy oranlarının da belirlenen saatlerde açıklanması bekleniyor.

Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçlarını Mynet seçim sayfasından takip edebilirsiniz!

Bartın'ın ilçeleri olan Amasra, Kurucaşile, Merkez ve Ulus seçim sonuçları bu sayfada yer alacak.

Bartın'da 14 Mayıs seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan: 74.428 oyla yüzde 56.10, Kemal Kılıçdaroğlu: 48.409 oyla yüzde 3.49, Sinan Oğan: 8.534 oyla yüzde 6.43, Muharrem İnce: 1.288 oyla yüzde 0.97 oy aldı. Hiçbir aday yüzde 50+1'e ulaşamadığından Türkiye 28 Mayıs'ta tekrardan sandığa gidecek.

28 MAYIS OY VERME SAATLERİ

Oy verme saatleri 08:00 - 17:00 olarak açıklandı. YSK'dan yapılan açıklamaya göre saat 17.00'den sonra gelen vatandaşlar oy kullanamayacak.

Öte yandan oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek.



