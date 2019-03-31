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BARTIN SON DURUM

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 19:01 | Son Güncelleme

BARTIN MERKEZ BELEDİYE BAŞKANLIK ve İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIK SONUÇLARI - 31.03.2019

MERKEZ

Toplam Sandık : 154Toplam Seçmen : 50.817Açılan Sandık : 59Açılan Sandık Oranı : % 38,31Kullanılan Oy : 15.081Geçerli Oy : 14.724Katılım Oranı : % 29,68
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPCEMAL AKIN% 36,345.350AK PARTİYUSUF ZİYA ALDATMAZ% 35,425.215CHPMEHMET ARSLAN% 26,013.830SAADET PARTİSİMUHAMMED EMİN TİTİZ% 1,51222DİĞER% 0,4160DSPNİLÜFER AKBAL% 0,1116DPGÜRHAN ERYOL% 0,0711TKPGÖZDE DEMİRAL% 0,0710BTPHASAN ERGİN% 0,058SONER ÇETİNSONER ÇETİN% 0,012* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

AMASRA

Açılan Sandık Oranı : % 18,75Katılım Oranı : % 89,18
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISICHPRECAİ ÇAKIR% 42,74300AK PARTİUĞUR TİMUR% 28,92203İYİ PARTİLEVENT GÜLBEZER% 13,2593MHPASIM SOYDAN% 10,8376SAADET PARTİSİCELAL VAKİT% 2,7119DİĞER% 1,289DPEBRU KARAOĞLU% 0,282KURUCAŞİLE

Açılan Sandık Oranı : % 0Katılım Oranı : % 0
MERKEZ

Açılan Sandık Oranı : % 38,31Katılım Oranı : % 78,06
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPCEMAL AKIN% 36,345.350AK PARTİYUSUF ZİYA ALDATMAZ% 35,425.215CHPMEHMET ARSLAN% 26,013.830SAADET PARTİSİMUHAMMED EMİN TİTİZ% 1,51222DİĞER% 0,4160DSPNİLÜFER AKBAL% 0,1116DPGÜRHAN ERYOL% 0,0711TKPGÖZDE DEMİRAL% 0,0710BTPHASAN ERGİN% 0,058SONER ÇETİNSONER ÇETİN% 0,012ULUS

Açılan Sandık Oranı : % 60Katılım Oranı : % 89,49
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİHASAN HÜSEYİN UZUN% 57,26781CHPÇETİN SELÇUK ARSLAN% 38,71528DİĞER% 1,5421MHPSEVGİ ÜNAL% 1,3218SAADET PARTİSİBAYRAM TAŞÇI% 1,115BTPRECEP ÖZKAN% 0,071

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seçim 2019

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