BARTIN SON DURUM

MERKEZ
Toplam Sandık : 154Toplam Seçmen : 50.817Açılan Sandık : 115Açılan Sandık Oranı : % 74,68Kullanılan Oy : 29.417Geçerli Oy : 28.748Katılım Oranı : % 77,87
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPCEMAL AKIN% 36,6110.525AK PARTİYUSUF ZİYA ALDATMAZ% 36,4810.487CHPMEHMET ARSLAN% 24,857.145SAADET PARTİSİMUHAMMED EMİN TİTİZ% 1,4403DİĞER% 0,36103BTPHASAN ERGİN% 0,0925DSPNİLÜFER AKBAL% 0,0824TKPGÖZDE DEMİRAL% 0,0617DPGÜRHAN ERYOL% 0,0515SONER ÇETİNSONER ÇETİN% 0,014* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
AMASRA
Açılan Sandık Oranı : % 68,75Katılım Oranı : % 83,59
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISICHPRECAİ ÇAKIR% 44,171.174AK PARTİUĞUR TİMUR% 26,98717MHPASIM SOYDAN% 14,07374İYİ PARTİLEVENT GÜLBEZER% 12,83341SAADET PARTİSİCELAL VAKİT% 1,4338DİĞER% 0,3810BTPİRFAN ERPER% 0,082DPEBRU KARAOĞLU% 0,082KURUCAŞİLE
Açılan Sandık Oranı : % 33,33Katılım Oranı : % 83,29
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİMEHMET ZİHNİ SAYIN% 43,69142CHPNERGİZ KARTAL% 34,46112MHPSİNAN ÖZEKİN% 2065İYİ PARTİMEHMET AKSU% 1,545DİĞER% 0,311ULUS
Açılan Sandık Oranı : % 90Katılım Oranı : % 87,61
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİHASAN HÜSEYİN UZUN% 56,191.203CHPÇETİN SELÇUK ARSLAN% 40,07858MHPSEVGİ ÜNAL% 1,9141DİĞER% 0,9821SAADET PARTİSİBAYRAM TAŞÇI% 0,7917BTPRECEP ÖZKAN% 0,051
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