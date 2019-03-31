HABER

BARTIN SON DURUM

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 20:21 | Son Güncelleme

BARTIN MERKEZ BELEDİYE BAŞKANLIK ve İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIK SONUÇLARI - 31.03.2019

MERKEZ

Toplam Sandık : 154Toplam Seçmen : 50.817Açılan Sandık : 115Açılan Sandık Oranı : % 74,68Kullanılan Oy : 29.417Geçerli Oy : 28.748Katılım Oranı : % 77,87
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPCEMAL AKIN% 36,6110.525AK PARTİYUSUF ZİYA ALDATMAZ% 36,4810.487CHPMEHMET ARSLAN% 24,857.145SAADET PARTİSİMUHAMMED EMİN TİTİZ% 1,4403DİĞER% 0,36103BTPHASAN ERGİN% 0,0925DSPNİLÜFER AKBAL% 0,0824TKPGÖZDE DEMİRAL% 0,0617DPGÜRHAN ERYOL% 0,0515SONER ÇETİNSONER ÇETİN% 0,014* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

AMASRA

Açılan Sandık Oranı : % 68,75Katılım Oranı : % 83,59
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISICHPRECAİ ÇAKIR% 44,171.174AK PARTİUĞUR TİMUR% 26,98717MHPASIM SOYDAN% 14,07374İYİ PARTİLEVENT GÜLBEZER% 12,83341SAADET PARTİSİCELAL VAKİT% 1,4338DİĞER% 0,3810BTPİRFAN ERPER% 0,082DPEBRU KARAOĞLU% 0,082KURUCAŞİLE

Açılan Sandık Oranı : % 33,33Katılım Oranı : % 83,29
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİMEHMET ZİHNİ SAYIN% 43,69142CHPNERGİZ KARTAL% 34,46112MHPSİNAN ÖZEKİN% 2065İYİ PARTİMEHMET AKSU% 1,545DİĞER% 0,311ULUS

Açılan Sandık Oranı : % 90Katılım Oranı : % 87,61
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİHASAN HÜSEYİN UZUN% 56,191.203CHPÇETİN SELÇUK ARSLAN% 40,07858MHPSEVGİ ÜNAL% 1,9141DİĞER% 0,9821SAADET PARTİSİBAYRAM TAŞÇI% 0,7917BTPRECEP ÖZKAN% 0,051

Asansörde korkunç anlar! Bir anda hareket edince...Asansörde korkunç anlar! Bir anda hareket edince...
Tokat'ta AK Parti'li Eyüp Eroğlu yeniden başkanTokat'ta AK Parti'li Eyüp Eroğlu yeniden başkan
İzmirliler Kordon'a koştuİzmirliler Kordon'a koştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
seçim 2019

En Çok Okunan Haberler

Denizli ve Erzincan'da şiddetli deprem

Denizli ve Erzincan'da şiddetli deprem

'Survivor'ın kaderi değişecek'

'Survivor'ın kaderi değişecek'

Binali Yıldırım'ın benzeri okulu karıştırdı!

Binali Yıldırım'ın benzeri okulu karıştırdı!

Sandık başında silahlı kavga! 2 ölü

Sandık başında silahlı kavga! 2 ölü

Ünlü şarkıcı oyunu kime vereceğini açıkladı

Ünlü şarkıcı oyunu kime vereceğini açıkladı

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ellerini ayaklarını bağlayıp ilişki görüntülerini çektiler

Ellerini ayaklarını bağlayıp ilişki görüntülerini çektiler

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gaziantep'te silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Tokat'ta muhtar adayı kavgada bıçaklandı

Tokat'ta muhtar adayı kavgada bıçaklandı

Oy sayımında gerginlik! Müşahitler itiraz etti

Oy sayımında gerginlik! Müşahitler itiraz etti

Trabzon'da seçim kavgası! Muhtara ateş açtı

Trabzon'da seçim kavgası! Muhtara ateş açtılar

Esenyurt'ta okulda yangın! Oy sayımı durduruldu

Esenyurt'ta okulda yangın! Oy sayımı durduruldu

31 Mart seçim sonuçlarını böyle beklediler

İzmir'de oyunu kullanan sahile koştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.