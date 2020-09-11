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  4. Bartın Üniversitesi öğretim görevlisi Melih Onuş koronavirüse yenik düştü

Bartın Üniversitesi öğretim görevlisi Melih Onuş koronavirüse yenik düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2020 16:20 | Son Güncelleme

Bartın Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan 39 yaşındaki Melih Onuş, tedavi gördüğü koronavirüse yenik düştü. Üniversiteden yapılan açıklamada Onuş'un tatildeyken virüsü kaptığı belirtildi.

Bartın Üniversitesi öğretim görevlisi Melih Onuş koronavirüse yenik düştü

Bartın Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde görevli Melih Onuş, yakalandığı koronavirüs hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastane de hayatını kaybetti.

VİRÜSÜ ANKARA’DA KAPMIŞ

Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklama şöyle:

“Bartın Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde görevli Dr. Öğr. Üyesi Melih Onuş'un Ankara'da izindeyken yakalandığı Covid-19 hastalığı sebebiyle hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhum hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınları ile Bartın Üniversitesi ailesinin tüm fertlerine başsağlığı dileriz”.

bartin

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