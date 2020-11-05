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Bartın Üniversitesi’nde iki yeni ürün tescillendi

BARTIN HABERLERİ  | 05.11.2020 17:52 | Son Güncelleme

Bartın Üniversitesi Bartın Meslek Yüksekokulu’ndan (Bartın MYO) Dr.

Bartın Üniversitesi Bartın Meslek Yüksekokulu’ndan (Bartın MYO) Dr. Öğr. Üyesi Kadir Kayahan’ın sektörel kalkınma odağında tasarladığı ‘raf aparatı’ ve ‘çok amaçlı ambalaj’ Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi.
Geçtiğimiz akademik yılda Patent Koordinasyon Birimi’nin kurulduğu Bartın Üniversitesi’nde ‘Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları’ doğrultusunda çalışmalar başarıyla sürdürülüyor. Verilen eğitimler ve yapılan çalışmalar neticesinde tescillenen ve patent alan çalışmaların sayısı artıyor. Son olarak Bartın Meslek Yüksekokulu’ndan (Bartın MYO) Dr. Öğr. Üyesi Kadir Kayahan’ın sektörel kalkınma odağında tasarladığı ‘raf aparatı’ ve ‘çok amaçlı ambalaj’ Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi.
"Ekonomik, ergonomik ve çevreci ürünler"
Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen ürünler hakkında bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi Kayahan, “Tescillenen ‘raf aparatı’, sadece karşı yüzeye montaj edilebilen ve bu yüzden kullanım kısıtlılığı olan mevcut aparatlardan farklı olarak tasarlandı. Böylece bu yeni tasarım sadece karşı yüzeye değil aynı zamanda yan yüzeylere de montaj edilebileceği için daha farklı alanlarda da kullanım imkânı bulacak ve raf sistemlerinde sıklıkla karşılaşılan sorunlara çözüm sunacaktır. Diğer tescillenen ürünümüz olan ‘çok amaçlı ambalaj’ ise kullanıldıktan sonra atılmayarak farklı amaçlarla kullanılabilecektir. Bilindiği üzere mevcut ambalajlar işlevini yitirdikten sonra atılmakta ya da yakılmaktadır. Yeni ürünümüz bundan farklı olarak mantar pano, duvar saati, kartvizitlik gibi amaçlarla da kullanılabilecek özelliklere sahiptir” dedi.
Bartın Üniversitesi’nde “Sınai Mülkiyet Hakları Bilgisi” dersini veren Dr. Öğr. Üyesi Kayahan’ın ayrıca 2 adet patent başvurusu da bulunuyor.
Rekabetin her geçen gün daha da arttığı günümüzde patent, marka ve tasarımların öneminin daha da arttığını ifade eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise tescil edilen çalışmalar dolayısıyla Dr. Öğr. Üyesi Kadir Kayahan’ı tebrik ederek, "Geleceğimize değer katacak nitelikli insan kaynağını yetiştirme çabalarımızı büyük bir titizlikle sürdürmekteyiz. Hep daha iyisi için çaba gösterdiğimiz ve sürdürülebilir bir gelişim hedeflediğimiz bu süreçte patent farkındalık çalışmalarımız da devam etmektedir. Bilginin önemi her geçen gün arttığı ve bilginin bir güç olarak kabul edildiği günümüzde patent, marka ve tasarımların öneminin farkında olarak faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Bu düşüncelerle kalite eksenli yolculuğumuzda bizleri daima destekleyerek motive eden YÖK Başkanımız Prof. Dr. Yekta Saraç’a ve YÖK üyelerimize, patent konusunda farkındalığı arttırma yönünde yürütülen başarılı çalışmalar ile Üniversitemize olan yakın ilgileri dolayısıyla Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan’a ve gayretleriyle değer katan tüm bileşenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

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