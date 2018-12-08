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Bartın Vali Yardımcısı Erkan Kaleder trafik kazasında hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2018 04:59 | Son Güncelleme

Bartın Vali Yardımcısı Erkan Kaleder (46) geçirdiği trafik kazası sonrası yaşamını yitirdi. Kalender’in bir hafta önce Enise Anül ile hayatını birleştirdiği öğrenildi.

Bartın Vali Yardımcısı Erkan Kaleder trafik kazasında hayatını kaybetti

Kaza Amasra Tüneli çıkışında meydana geldi. 74 DA 402 plakalı otomobili ile Amasra’dan Bartın’a gelmekte olan Kalender Amasra tüneli çıkışında yolun kaygan olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybedince orta refüje çarptı. Diğer sürücülerin kazayı haber vermesinin ardından olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sağlık görevlilerinin olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığı Kalender, daha sonra ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kalender burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

EŞİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kazayı haber alan Kelander’in eşi Enise Kalender sinir krizleri geçirirken, sakinleştiricilerle ayakta durabildi.

Eskişehir doğumlu olan Kalender’in kaza haberinin alınmasının ardından Bartın Valisi Sinan Güner, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, İl Emniyet Müdürü Ogün Vural, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Selim Kapancı ve İl Sağlık Müdürü Dursun Koç, hastaneye gelerek Kalender'in durumu hakkında bilgi aldı.

Bartın Valisi Sinan Güner, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, ‘’Vali Yardımcısı Erkan Kalender'in elim bir kaza sonucu kaybettik. Her zaman bir umut vardır ama artık kesin ölümünü teyit ediyoruz. Tabii olay sıcak şu anda adli bir olay. Cumhuriyet Başsavcımız burada onlar gerekli adli tahkikatı yapacaktır. Konu onlara aittir." dedi.

VALİYARDİMCİSİ
Kalender'in bir hafta önce Enise Anül ile Amasra ilçesinde düzenlenen düğün merasimiyle dünyaevine girdiği öğrenildi.

(İHA)

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