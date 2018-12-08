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Bartın Vali Yardımcısı, trafik kazasında hayatını kaybetti (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 08.12.2018 16:27 | Son Güncelleme

ANKARA'DA TOPRAĞA VERİLDİ Bartın'ın Amasra ilçesinde otomobili ile refüje çarpması sonucu yaşamını yitiren Bartın Vali Yardımcısı Erkan Kalender için Ankara'da Kocatepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Bartın Vali Yardımcısı, trafik kazasında hayatını kaybetti (3)

ANKARA'DA TOPRAĞA VERİLDİ
Bartın'ın Amasra ilçesinde otomobili ile refüje çarpması sonucu yaşamını yitiren Bartın Vali Yardımcısı Erkan Kalender için Ankara'da Kocatepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Erkan Kalender'in babası Sait, annesi Cahide Kalender ve diğer yakınları, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Valisi Vasip Şahin ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bakan Soylu, acılı baba Sait Kalender'e başsağlığı diledi. Erkan Kalender'in cenazesi, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Gölbaşı Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.
Kaan ULU/ANKARA, (DHA)
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Bartın Vali Yardımcısı, trafik kazasında hayatını kaybetti (3)Bartın Vali Yardımcısı, trafik kazasında hayatını kaybetti (3)Bartın Vali Yardımcısı, trafik kazasında hayatını kaybetti (3)Bartın Vali Yardımcısı, trafik kazasında hayatını kaybetti (3)

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