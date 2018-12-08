Bartın Vali Yardımcısı, trafik kazasında hayatını kaybetti (6)

ANKARA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Bartın'ın Amasra ilçesinde otomobili ile refüje çarpması sonucu yaşamını yitiren Bartın Vali Yardımcısı Erkan Kalender için Ankara'da Kocatepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Erkan Kalender'in babası Sait Kalender, annesi Cahide Kalender ve yakınlarınını yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Valisi Vasip Şahin ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bakan Soylu, acılı baba Sait Kalender'e başsağlığı diledi.

Erkan Kalender'in cenazesi, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Gölbaşı Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Cenaze töreni

-İçişleri Bakanı Soylu

Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA, (DHA)

