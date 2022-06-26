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Bartın Valiliği duyurdu! İdari izinli sayılacaklar

26.06.2022 21:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın'da etkisini arttırması beklenen yağmur yağışı nedeniyle yarın hamile ve engelli kamu çalışanlara idari izin verildi.

Bartın Valiliği duyurdu! İdari izinli sayılacaklar

Bartın Valiliği, etkisini arttırarak devam etmesi beklenen yağmur yağışı nedeniyle yarın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli çalışanların idari izinli sayılacağını bildirdi. Valilikten yapılan açıklama şöyle:

"Meteoroloji’den alınan son verilere göre, halen Batı Karadeniz Bölgesinde süren sağanak yağışların etkisini arttırarak devam etmesi beklendiğinden, ilimiz kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile kamu personelinin 27 Haziran tarihinde 1 süreyle idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir." (DHA)

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Bartın
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