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Bartın Valiliği 'koronavirüs soruşturması' kararını geri aldı

28.04.2021 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın Valiliği, bir hafta önce kamu kurum ve kuruluşlarına gönderdiği yazıda, çalışan personelden pozitif ya da temaslı olanların araştırılmasını ve soruşturma açılmasını istedi. Tepkilere neden olan karar, valilik tarafından geri çekildi.

Bartın Valiliği 'koronavirüs soruşturması' kararını geri aldı

Bartın Valiliği kamu kurum ve kuruluşlarında Covid-19 salgınının bulaşmasının engellenemediği gerekçesiyle 21 Nisan tarihinde kamu kurum ve kuruluşlarına resmi yazı göndererek personelin neden Covid-19 ya da temaslı olduğunun soruşturulmasını ve gerekçeler yeterli görülmez ise disiplin işlemi yapılmasını istedi.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

İl Salgın Denetim Merkezi Başkanı olan Vali Yardımcısı Abdullah Akdaş imzasıyla kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen resmi yazı tepkilere neden oldu. Kararın sonrasında kamuoyunda oluşan tepkiler nedeniyle Bartın Valisi Sinan Güner yazılı açıklama yaparak, kararı geri çektiğini bildirdi.

YAZI GERİ ÇEKİLDİ

Yapılan açıklama şöyle:

“Koronavirüsle mücadelede bugüne kadar fedakarca görev alan mesai arkadaşlarımız arasında son dönemde vaka sayılarında artış olduğu görülmüştür. İl genelinde olduğu gibi kamu kurumlarında da artış gösteren vaka sayılarının, koronavirüsle mücadelede etkin görev alan kamu görevlilerini etkilememesi ve kamu kurumlarının bizatihi vaka kaynağı olmaması amacıyla vali yardımcımız imzasıyla gönderilen ve soruşturma açılacağına dair maksadını aşan ifadelere yer verilen yazı tarafımca geri alınmıştır.”

DHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Bartın

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