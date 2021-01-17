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Bartın Valisi Güner: "3 kişi kurtarıldı, 2 kişinin kayalıklara vurduğunu biliyoruz"

17.01.2021 14:36 | Son Güncelleme:
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Bartın Valisi Güner: "3 kişi kurtarıldı, 2 kişinin kayalıklara vurduğunu biliyoruz"

Bartın Valisi Sinan Güner, Bartın açıklarında batan kuru yük gemisindeki 3 kişinin kurtarıldığını, 2 kişinin ise kayalıklara vurarak öldüğünü söyledi.Bartın Valisi Güner, batan kuru yük gemisine ilişkin yaptığı açıklamada, "Çok zor şartlarda bot ulaştı.

Bartın Valisi Sinan Güner, Bartın açıklarında batan kuru yük gemisindeki 3 kişinin kurtarıldığını, 2 kişinin ise kayalıklara vurarak öldüğünü söyledi.
Bartın Valisi Güner, batan kuru yük gemisine ilişkin yaptığı açıklamada, "Çok zor şartlarda bot ulaştı. Dalga boyu sebebiyle denizde görüş yok. 3 kişi kurtarıldı, botta şu anda. 2 kişinin kayalıklara vurduğunu biliyoruz. Ama şu hava şartlarında kayalıklara yaklaşamayız. Bu hava şartlarında arama kurtarma faaliyetleri 22 numaralı Sahil Güvenlik botuyla devam ettiriliyor. Şu an için 2 ölü bilgisi var. Onları henüz alamadık. Kayalıklara vurduğunu ve hareketsiz olduğunu görgü tanıkları söylüyor. Bu hava şartlarında yaklaşmamız imkansız. Biliyorsunuz bu kayalıklara karadan ulaşım da yok. Deniz yoluyla sakin havada ulaşma imkanı olur. 13 kişi olduğunu biliyoruz. Hava şartlarından dolayı sığınmak maksatlı demir atmış. O sebeple limana yük getirmek üzere ya da son bağlama yeri olarak gösteren gemi değil. Bilgilerine ulaşmakta zorluk çektik. Hava şartlarından dolayı demir atmış. Rus bandralı olduğunu biliyoruz. 3’ü botta, 2’si vefat. Ben botla irtibat kuruyorum" dedi.

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