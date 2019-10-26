HABER

Bartın Valisi Güner, yavru kediyi sahiplendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2019 10:46 | Son Güncelleme

BARTIN Valisi Sinan Güner, sokakta yaşayan yavru kediyi sahiplenerek, konutuna aldı.

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - BARTIN Valisi Sinan Güner, sokakta yaşayan yavru kediyi sahiplenerek, konutuna aldı. Kedinin çocuklarına arkadaş olduğunu belirten Güner, “Bu hayvanlar bize Allah’ın emanetidir. Herkes elinden geleni yapmalıdır” dedi.

Bartın Gölbucağı Mahallesi’ndeki, Valilik konutunun bahçesinde bir sokak kedisi 6 kedi doğurdu. Vali Güner, eşi Uzman Dr. Beyhan Güner ile birlikte yavru kedilerden birini sahiplenerek, konuta getirdi. Konutun her yerini karış karış gezen kediye Vali Güner’in, 8 yaşındaki kızı Azra ile 12 yaşındaki kızı Ayşe ‘Pamuk’ ismini verdi. Vali Güner kedinin konuta geldiği andan itibaren çocuklarında olumlu gelişmeler gözlemlediğini belirtti.

‘KÜÇÜK KIZIM YAVRU KEDİNİN BAŞINDA MASAL KİTABI OKUYOR’

Sokak kedisinin 6 yavrusundan bir tanesini sahiplendiklerini ve artık konutta büyüteceklerini söyleyen Güner, “Yavru kedimizi sahiplendikten sonra ilk olarak veteriner kontrolünü ve gereken aşılarını yaptırdık. Çocuklarım bu duruma çok sevindi. En önemlisi evde olan bir canlı ile çocuklarımız çok güzel iletişim kurduğunu görmek bizleri sevindiriyor. Çocuklarım evde yavru kedinin beslenmesini ve büyümesini izliyorlar. Tabi bunları yaparken de gereksiz yere telefon, internet yada sosyal medya ile uğraşmıyorlar ve bunları terk ettiler. Hatta ilkokul 2’nci sınıfa giden kızımın ısrarla kitap okumasını isteriz ama, o umursamazdı. Ama yavru kedi eve geldikten sonra neredeyse yatmadan önce yavru kediye 5-6 tane masal kitabı okuyor. Sabah yatağından okula gitmesi için kaldırmakta zorlandığım küçük kızım bizden önce kalkıp, yavru kediyle ilgileniyor. Her şeyiyle çok faydasını görmüş olduk. İmkanı olanlar, evleri müsait olanlardan ben bu sokak hayvanlarını sahiplenmelerini istiyorum. Bu hayvanlar bize Allah’ın emanetidir. Herkes elinden geleni yapmalıdır” dedi.

‘SOKAK HAYVANLARI İÇİN MODERN BARINAK YAPACAĞIZ’

Bartın’da sokak hayvanları için barınak yapacaklarını belirten Vali Güner, “Özellikle bu sorunun turizm sezonunu geride bıraktıktan sonra daha da arttığını görüyoruz. Ayrıca tatil döneminden sonra terk edilen sokağa bırakılan sokak hayvanlarının da olduğunu görüyoruz. Bunlara da sahip çıkmak zorundayız. Yani bunlar bize bir emanettir. Aslında bu bilinç Bartın’da fazlasıyla var, halkımız sokak hayvanlarını seviyorlar, besliyorlar ama bunu daha düzenli hale getirmemiz gerekir. Biz de Özel İdare ve Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ile birlikte modern bir hayvan barınağı yapacağız. İnşallah bu hayvanları öngörülen uygulamalardan sonra doğaya bırakmalıyız. Ayrıca hayvan barınakları hiçbir zaman hapishane olmamalı. Bunun için hayvanların büyüme sürecindeki her türlü ihtiyacını karşılayabilmemiz gerekir. Artık biz de Bartın olarak en son teknolojiyle donanımlı hayvan barınağını yapacağız” diye konuştu.

PARTNERKadınların haz noktalarıKadınların haz noktaları
Seracılık köyün kaderini değiştirdiSeracılık köyün kaderini değiştirdi
Anadolu Üniversitesi Rektörü Çomaklı mutfaktaAnadolu Üniversitesi Rektörü Çomaklı mutfakta
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'ın güzel yarışmacısı evlendi!

Survivor'ın güzel yarışmacısı evlendi!

ABD'den Türkiye'ye yönelik saldırılara ilişkin açıklama!

ABD'den Türkiye'ye yönelik saldırılara ilişkin açıklama!

6 bin kilometredeki eski otomobili 45 bin liraya aldı

6 bin kilometredeki eski otomobili 45 bin liraya aldı

İzmir Konak'da sahte içki operasyonu!

İzmir Konak'da sahte içki operasyonu!

ABD'den çok tartışılacak karar! 'Bu ekonomik olarak bir bedel ödetme politikasıdır'

ABD'den çok tartışılacak karar! 'Bu ekonomik olarak bir bedel ödetme politikasıdır'

Akar'dan 'etnik temizlik' iddialarına sert tepki

Akar'dan 'etnik temizlik' iddialarına sert tepki

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Kahreden haber: 1 asker şehit

Kahreden haber: 1 asker şehit

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Van'da terör operasyonu! PKK'ya 'Kıran' darbesi

Terör örgütü PKK'ya 'Kıran' darbesi

Maltepe Belediyesi'ndeki temizlik işçileri eylemde

Maltepe Belediyesi'ndeki temizlik işçileri eylemde

Kadına şiddete dikkat çekmek için armut topladılar!

Kadına şiddete dikkat çekmek için armut topladılar!

Son dakika... Hulusi Akar'dan 'etnik temizlik' iddialarına sert tepki

Akar'dan 'etnik temizlik' iddialarına sert tepki

Lübnan tezkeresi Resmi Gazete'de yayımlandı

Lübnan tezkeresi Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye'den o ülkeye seyahat uyarısı!

Türkiye'den o ülkeye seyahat uyarısı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.