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Bartın Valisi Nurtaç Arslan kimdir? Nurtaç Arslan ne mezunu? Hangi görevlerde bulundu?

12.05.2022 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bugün, Resmi Gazete'de bazı Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarında yapılan atamalar yayımlandı. Çıkan haberlerin ardından Bartın Valisi Nurtaç Arslan kimdir? Nurtaç Arslan ne mezunu? Hangi görevlerde bulundu? soru ve konu başlıkları araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

Bartın Valisi Nurtaç Arslan kimdir? Nurtaç Arslan ne mezunu? Hangi görevlerde bulundu?

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Resmi Gazete'de yayımlanan 'atama kararları' sonrası merak konusu oldu. Vatandaşlar internette konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki Bartın Valisi Nurtaç Arslan kimdir? Nurtaç Arslan ne mezunu? Hangi görevlerde bulundu? Ayrıntılar haberimizde...

BARTIN VALİSİ NURTAÇ ARSLAN KİMDİR?

Nurtaç Arslan, 1976 yılında Amasya’da dünyaya geldi.

Nurtaç Arslan, ilk, orta ve lise öğrenimini Amasya ili Taşova ilçesinde tamamladı. 1998 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

NURTAÇ ARSLAN HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

06 Ocak 1999 tarihinde Aydın Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başlayan Arslan, Aydın Karpuzlu ve Kırıkkale Delice İlçelerinde Kaymakam Vekili; Nevşehir Acıgöl Kaymakamı, Bayburt Aydıntepe Kaymakamı, Sivas Vali Yardımcısı, Çankırı Kurşunlu Kaymakamı ve İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nda Daire Başkanı olarak görev yaptı. 20/08/2017 tarihli Müşterek Kararname ile İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdür Yardımcılığına atanmıştır.

İngiltere Exeter Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Kamu Politikası Anabilim Dalındaki yüksek lisansını 2001 yılında; Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalındaki yüksek lisansını 2014 yılında tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Kamu Yönetimi Bölümü’nde doktora çalışmasına devam etmekte olup tez aşamasındadır.

Nurtaç Arslan şu an Bartın Valisi olarak görev yapmaktadır.

Nurtaç Arslan iyi derecede İngilizce bilmekte olup, evli ve 3 çocuk annesidir.

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Bartın
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