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Bartın Valisi Sinan Güner ve doktar olan eşi Beyhan Güner karantinaya alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2020 21:18 | Son Güncelleme

Bartın Valisi Sinan Güner’in eşi Uzman Dr. Beyhan Güner'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Kovid-19 testi pozitif çıkmamakla birlikte bilgisayarlı tomografide koronavirüsle uyumlu görüntü oluştuğu görülen Vali Sinan Güner'in tedbiren ilaç tedavisine başlandı.

Bartın Valisi Sinan Güner ve doktar olan eşi Beyhan Güner karantinaya alındı

Bartın Valisi Sinan Güner’in eşi Uzman Dr. Beyhan Güner'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Vali Güner ise testinin pozitif çıkmamasına rağmen tedbir amaçlı tedaviye alındı.

Bartın Valisi Sinan Güner’in, Bartın Devlet Hastanesi’nde görevli eşi Uzman Dr. Beyhan Güner’in yoğun bakımda bir hastaya müdahalesi sırasında olabileceği tahmin edilen bulaş sonucu koronavirüs testi pozitif çıktı. Eşiyle temaslı olan Vali Sinan Güner’in testi pozitif olmamakla birlikte teyit amaçlı çekilen tomografisinde kovid uyumlu bir görüntü oluşması nedeniyle tedbir amaçlı Kovid- 19 ilaç tedavisine başlanıldı.

5 günlük tedavinin bitiş tarihi olan çarşamba günü yapılacak PCR testinde çıkacak sonuca göre uygun işlemlere devam edileceği belirtildi. (DHA / AA)

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