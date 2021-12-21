Bartın, Zonguldak ve Konya'da okullar tatil mi? 22 Aralık Çarşamba Bartın, Zonguldak ve Konya'da okul var mı?

Kar yağışı sebebiyle yurdun pek çok ilinde yollar kapandı. Yaşanabilecek olumsuzluklar sebebiyle yine Konya, Kars, Bingöl ve Tunceli dahil olmak üzere pek çok ilde okullar tatil edilmişti. Peki yarın Bartın, Zonguldak ve Konya'da okullar tatil mi?

22 ARALIK'TA BARTIN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Bartın'da etkili olan kar yağışının devam etmesiyle beraber Ulus ilçesinde eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verildiği açıklandı. Ulus Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "İlçemizde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarından dolayı öğrencilerimizin sağlığı ve okula ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkları önlemek amacıyla 22.12.2021 tarihinde (Çarşamba günü) ilçemiz genelinde eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Yapılan açıklamada kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta olan hamile ya da engelli personellerin de tatil süresince izinli sayılacakları belirtildi.

ZONGULDAK'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Yine Zonguldak'ta ise beklenen kar yağışı, akşam saatlerinde ilçelerde başladı. Sabah saatlerinde ise kent merkezinde dolu etkili oldu. Yaklaşık 10 dakika kadar süren dolu yağışı, yerini kara bıraktı. Zonguldak Valiliği, okullarda kar tatili hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Kurumdan Zonguldak'ta yarın okullar tatil mi sorusuna ilişkin ilerleyen saatlerde bir açıklama yapılması halinde sayfamızda yer vereceğiz.

KONYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

22 Aralık 2021 günü için Konya'da kar tatili olup olmayacağı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Akşam saatlerinde kar yağışının şiddetine ve yol durumuna göre Konya için valilik tarafından bir açıklama yapılması beklenmekte.



