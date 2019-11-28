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Bartın'a şehit ateşi düştü (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 20:36 | Son Güncelleme

ŞEHİDİN CENAZESİ MEMLEKETİNE GETİRİLDİ Hakkari'de üs bölgesine yıldırım isabet etmesi sonucu şehit olan 2 askerden biri olan Jandarma Uzman Çavuş Furkan Yılmaz'ın naaşı askeri uçakla Zonguldak Havalimanı'na getirildi.

ŞEHİDİN CENAZESİ MEMLEKETİNE GETİRİLDİ
Hakkari'de üs bölgesine yıldırım isabet etmesi sonucu şehit olan 2 askerden biri olan Jandarma Uzman Çavuş Furkan Yılmaz'ın naaşı askeri uçakla Zonguldak Havalimanı'na getirildi.
Şehit Yılmaz'ın cenazesini Bartın Valisi Sinan Güner, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşkun, belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ailesi ve vatandaşlar karşıladı. Şehit Furkan Yılmaz’ın cenazesi, okunan duaların ardından konvoy eşliğinde Bartın'a götürüldü. Şehit Yılmaz'ın cenazesi cuma namazının ardından Bartın'a bağlı Büyükkızılkum Köyü’nde toprağa verilecek.

Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak),(DHA)

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