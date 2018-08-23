BARTIN'DA 10 HEKTALIK ALAN KÜL OLDU

Haber-Kamera Ayhan ACARBARTIN,(DHA)BARTIN?da ormanlık alanda çıkan yangın helikopter desteği ile söndürülürken, 10 hektarlık alan yandı. Bartın?a bağlı Akağaç köyü ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Köyde yaşayan vatandaşların haber vermesi üzerine Bartın Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 3 arazöz yangına müdahale etti. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangına müdahale için Orman Genel Müdürlüğüne ait Karabük'te konuşlu bulunan yangın söndürme helikopteri yangına müdahale etti. Yangın söndürme helikopteri 3 sorti için Kirazlıköprü barajında su ikmali yaptı. Yaklaşık 3 saatlik müdahalenin sonrasında yangın kontrol altına alındı. yangında soğutma çalışmaları devam ediyor. Bartın Orman İşletme Müdürü Selahattin Yanık, yaptığı açıklamada, ?Öğle saatlerinde aldığımız ihbar neticesinde Akağaç köyünde ormanlık alanda yangın ihbarı aldık. Sonrasında 3 arazözle müdahale ettik. Ancak, rüzgarında etkisiyle yangın büyüdü. Karabük?te konuşlu bulunan yangın söndürme helikopteri ile müdahale edildi. Ve şu anda yangın kontrol altına alınmış durumda, sadece anız yangını olarak devam etmekte, soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Bütün ekiplerimiz yangına müdahale ediyor. Tedbir amaçla çevre il ilçe ve belde belediyelerimizden itfaiye ve su tankerleri istedik. Şu andaki tespitlerimize göre yangında 10 hektarlık ormanlık alanımız zarar gördü.ödedi.

