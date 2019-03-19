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Bartın'da 10 subaya FETÖ gözaltısı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2019 15:11 | Son Güncelleme

BARTIN Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY  soruşturması kapsamında 8 ilde düzenlenen operasyonda 10 muvazzaf subay gözaltına alındı.

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 8 ilde düzenlenen operasyonda 10 muvazzaf subay gözaltına alındı.
Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı, yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında 'askeri mahrem yapılanma' içerisinde oldukları tespit edilen askerler hakkında yakalama kararı verdi. Karar doğrultusunda da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bartın, Kayseri, Van, Gaziantep, Elazığ, İstanbul, Bursa ve Ankara'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda 10 muvazzaf subay gözaltına alındı.

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