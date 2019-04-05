HABER

Bartın'da 154 sandıktan 5'i yeniden sayılacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.04.2019 14:22 | Son Güncelleme

BARTIN'da, AK Parti'nin itirazı üzerine İl Seçim Kurulu 154 sandıktan 5'inin yeniden sayılmasına karar verdi.

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - BARTIN'da, AK Parti'nin itirazı üzerine İl Seçim Kurulu 154 sandıktan 5'inin yeniden sayılmasına karar verdi.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, mevcut başkan MHP'li Cemal Akın 14 bin 24 oy, AK Parti'nin adayı Yusuf Ziya Aldatmaz ise 13 bin 855 oy aldı. Cemal Akın 169 oy farkla yeniden başkan seçildi. Merkez İlçe Seçim Kuruluna yapılan geçersiz oyların sayımına ilişkin itirazın sonrasında Salı günü yapılan sayımda MHP ile AK Parti arasında oy farkı 149'a düştü.
AK Parti İl Başkanlığı 19 mahallede 154 sandıkta 38 bin 760 geçerli oydaki partiye gelen ıslak imzalı tutanaklar ile YSK sistemine giren resmi olmayan sonuçların birbirini tutmadığı gerekçesiyle bütün sandıkların yeniden sayılması için Bartın İl Seçim Kurulu'na itirazda bulundu. Bartın İl Seçim Kurulu yaptığı toplantı sonrasında itiraza ilişkin 154 sandıktan şüpheli görülen 5 sandığın sayılmasına karar verdi. Sayım işleminin ne zaman gerçekleştirileceği konusunda bilgi verilmedi.

PARTNERÜnlü ismi gören şaşkına döndü: Ne yapıyor?Ünlü ismi gören şaşkına döndü: Ne yapıyor?
Eski başkana çiçek yerine dekont verdiEski başkana çiçek yerine dekont verdi
CHP Ankara İl Başkanı Güvener: Seçmen Mansur Yavaş'ı seçmiştirCHP Ankara İl Başkanı Güvener: Seçmen Mansur Yavaş'ı seçmiştir

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek'ten olay paylaşım: 80 bin oyumu yemişlerdi!

Melih Gökçek'ten olay paylaşım: 80 bin oyumu yemişlerdi!

'Oyumuz 12 bin 300'e ulaşmış durumda'

'Oyumuz 12 bin 300'e ulaşmış durumda'

Sevgilisiyle yakalanan Şeyma Subaşı: Yalvarırım çekmeyin

Sevgilisiyle yakalanan Şeyma Subaşı: Yalvarırım çekmeyin

Ehliyeti olup da araba kullanamayanlar dikkat!

Ehliyeti olup da araba kullanamayanlar dikkat!

Ekrem İmamoğlu İstanbul'daki son durumu açıkladı

Ekrem İmamoğlu İstanbul'daki son durumu açıkladı

Son dakika: YSK Başkanı Sadi Güven'den yeni açıklama

Son dakika: YSK Başkanı Sadi Güven'den yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Devlet Bahçeli'nin önerisi AK Parti'yi harekete geçirdi

Devlet Bahçeli'nin önerisi AK Parti'yi harekete geçirdi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

Hükümet Kadın, bağımsız girdi, yine kazandı

Hükümet Kadın, bağımsız girdi, yine kazandı

Diğer Haberler
Devlet Bahçeli'nin 'seçim' önerisine AK Parti'den flaş yorum

Devlet Bahçeli'nin 'seçim' önerisine AK Parti'den flaş yorum

Ekrem İmamoğlu'ndan Alparslan Türkeş paylaşımı

Ekrem İmamoğlu'ndan Alparslan Türkeş paylaşımı

Devlet Bahçeli'nin önerisi AK Parti'yi harekete geçirdi

Devlet Bahçeli'nin önerisi AK Parti'yi harekete geçirdi

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası! İBB'den yanıt

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

MHP, seçimin ardından kampa giriyor

MHP, seçimin ardından kampa giriyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.